Congo-Brazzaville: Mines - Sangha Mining va débuter l'exploitation du fer de la Sangha cette année

La compagnie minière Sangha Mining Developpment, société de droit congolais, annonce qu'elle va investir 10 milliards de dollars, soit environ 5495 milliards FCFA dans l'exploitation du gisement de fer d'Avima, Badondo et Nabemba, dans le département de la Sangha.

Les deux conventions d'exploitation du gisement de fer d'Avima, Badondo et Nabeba, ont été signées, à Brazzaville le 13 mars, entre Pierre Oba, ministre des Mines et de la Géologie, et Manuel André, directeur général de la société minière Sangha Mining Development, en présence des ministres des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, et du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas.

Le lancement des travaux de l'usine est prévu au quatrième trimestre de cette année, pour une perspective d'exportation en 2023 et à terme pour une production annuelle de plus de 100 millions de tonnes de minerais de fer, selon Manuel André. La société minière devra également construire des infrastructures connexes, une ligne de chemin de fer Sangha-Kouilou, un port minéralier et des installations énergétiques.

« Les conventions d'exploitation signées aujourd'hui, grâce à l'implication de tous les acteurs, vont permettre de développer de manière significative l'exploitation des minerais de fer de la Sangha, au nord du Congo (... ) Cette ambition passe par d'importants investissements tant pour l'exportation que pour les infrastructures. Nous espérons contribuer, à travers ce projet, au développement de la République du Congo », a fait savoir Manuel André.

D'après le ministre Pierre Oba, la mise en exploitation du gisement de fer va contribuer à booster l'économie nationale durement impactée par la baisse du prix du pétrole et la pandémie du coronavirus. « Nous attendons beaucoup de la réalisation de ce projet, de l'exploitation du gisement de fer de la Sangha. Elle va booster l'économie de notre pays, le développement local de la Sangha, la construction de la ligne de chemin de fer, le port minéralier à Pointe-Noire et de nombreux emplois directs et indirects », a- t-il déclaré.

Le ministre des Mines s'est aussi exprimé au sujet de la plainte déposée par la précédente compagnie minière Sundance Resources , qui réclame un dédommagement suite à la résiliation de son contrat par l'État congolais. « Cette société n'a rien réalisé dix ans après la signature d'accord d'exploitation, c'est ce qui a amené le gouvernement congolais à résilier ce premier contrat », a signifié Pierre Oba.

Cette compagnie a accepté d'observer une trêve d'un mois, avant l'ouverture des discussions dans les jours à venir avec le gouvernement congolais.