Congo-Brazzaville: Cuvette - 56km de pistes agricoles réhabilités

Le Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) vient de réhabiliter la piste agricole Pamba-Odzaka-Okombé, longue de 56km, située entre les districts de Makoua et celui de Ntokou, dans le département de la Cuvette.

Réalisés en seize mois par la société Italy construction avec un coût global de 872.684.985FCFA, les travaux de réhabilitation de cette piste agricole ont concerné le désherbage, le bétonnage et le terrassement, l'entretien des dalots, la mise en place de deux barrières de pluies. L'ouvrage a été réceptionné le 12 mars, par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Michel Elenga.

Grâce à cette piste, les acteurs agro-pastoraux et halieutiques, évoluant le long de cet axe qui compte 25 villages, pourront désormais évacuer facilement leurs produits agricoles vers les grands centres de consommation.

C'est le cas, par exemple, du groupement agricole pour le développement de Yombé, situé à 22km de la piste et du futur centre communautaire de pêche en construction à Okombé, grâce au Fonds international pour le développement de l'agriculture, via le Projet de développement de la pêche et de l'aquaculture continentale (Pdpac).

« Contrairement à d'autres pistes, celle-ci a été réhabilitée grâce à la collaboration entre le Pdac et le Pdpac. Cette voie vise à désenclaver le centre communautaire en construction », a indiqué le coordonnateur du Pdac, Isidore Ondoki.

Et de poursuivre : « pour protéger la piste, l'entretien sera assuré par une ONG locale qui utilisera les jeunes valides de cette localité, en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté ».

De son côté, Morel Itoua Okombi, usager de ladite piste a confié : « C'est depuis des années que je fais la navette entre Makoua et Okombo. C'était pénible à cause de la dégradation de la piste. Le prix du billet était passé de 2500 FCFA à 4000 FCFA. Les produits comme du poisson fumé étaient aussi devenus plus chers. Mais, depuis que la piste a été réhabilitée, les prix ont baissé ».

Financé par le Congo et la Banque mondiale à hauteur de soixante milliards FCFA, le Pdac a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs des micro, petites et moyennes entreprises agro-industrielles dans les zones sélectionnées.