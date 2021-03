Ile Maurice: Entreprise - SKC Surat reprend du service

Après presque une semaine d'arrêt forcé, la compagnie SKC Surat a pu ré-ouvrir ses portes hier. Cela ne s'est pas fait sans une désinfection complète de tous les espaces de la compagnie importatrice de fruits et légumes. Pour son Chief Executive Officer (CEO), Suren Surat, à présent, il faut penser à l'avenir. Un avenir qui parait un peu incertain...

Depuis mercredi, certains employés de Food Lover's Market ont été informés qu'ils allaient être redéployés à l'entrepôt de la société Surat, à Wooton. La crainte s'est installée auprès de certains, surtout après la médiatisation du premier cas local recensé, vendredi dernier. «On a eu un peu peur. Mais toutes les précautions ont été prises afin que nous puissions travailler avec l'esprit serein. Le fait que partout ait été désinfecté, cela rassure», confie une employée.

Le CEO Suren Surat, veut rassurer ses employés. «On se doit de rester optimiste.» Toute l'entreprise a été nettoyée mercredi. «Nous avons obtenu le feu vert pour reprendre nos activités. Par contre, nous attendons toujours le Work Access Permit et je pense que l'on aurait même pu nous donner une priorité.» Il est vrai que les propos des membres du gouvernement de même que ceux du National Communication Committee à l'égard de sa compagnie lui sont passés un peu en travers de la gorge. «On a commencé à dire que nos fruits sont contaminés, après les boîtes. On aurait pu se retenir de faire ces commentaires. Ils auraient pu émettre une petite réserve et dire qu'ils enquêtent sur ce cas, et pas dire carrément que c'est Surat qui a importé cela.» Il avance que les études réalisées par des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé ont démontré que les fruits ne peuvent être vecteurs de contamination. «En tout cas, le mal a été fait.»

À présent, il doit rebondir. Ce qui le fait le plus stresser, c'est le futur. «On ne sait pas quel est l'avenir de la société. Mais on doit rester positif.» Depuis le dernier confinement en mars 2020, et la fermeture des frontières, la compagnie a perdu 35 % de son chiffre d'affaires.