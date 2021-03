Congo-Kinshasa: Économie nationale - Le document de soixante pages de la FEC dans les mains de Sama Lukonde

Il s'agit des propositions concrètes des actions prioritaires à mettre en œuvre rapidement afin de débloquer le développement. Selon les indiscrétions du président de la Fédération des entreprises du Congo (Fec), les matières abordées touchent les points de la fiscalité et de la relance de certains secteurs-clés comme l'agriculture.

Comme promis, la Fec vient de déposer officiellement ses propositions au nouveau premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Le patronat national propose au nouveau chef du gouvernement des actions à impact visible dans un Mémorandum de 60 pages. Le document aborde, notamment, les questions liées à la fiscalité, l'agriculture et même les petites et moyennes entreprises. « Si les propositions sont prises en compte, elles vont aider le chef du gouvernement et son gouvernement à aller aux actions essentielles dans le secteur économique », a expliqué Albert Yuma.

Quant à certains détails sur les propositions en question, Albert Yuma insiste sur la nécessité de laisser la primeur au nouveau Premier ministre, Sama Lukonde. Toutefois, a-t-il révélé à la presse, il s'est dégagé des points de convergences sur le principe des rencontres trimestrielles en vue d'évaluer l'état d'avancement des recommandations et suggestions.

Du côté du Premier ministre, Sama Lukonde, il y a un engagement formel pris d'étudier plus en profondeur le document. Tout sera fait pour assurer un suivi rigoureux au sein même du prochain gouvernement, a renchéri Albert Yuma. « On va se donner des rendez-vous trimestriels d'évaluation de ce qui aura été fait avec ce document mais surtout il veillera à ce que les ministres concernés de façon sectoriels aient la matière qui le concerne pour qu'on puisse régulièrement en faire évaluation ». Prenant Sama Lukonde au mot, le patron de la FEC appelle à une rencontre entre tous les membres de son association et le gouvernement de la République une fois investi.