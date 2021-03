Congo-Brazzaville: Industrie forestière - Total investit 150 milliards FCFA dans la réserve de Léfini

Le géant pétrolier français, via sa filiale Total nature based solution (TNBS), va réaliser des plantations forestières, agroforestières et puits de carbone sur environ 70 mille hectares à Léfini, dans le département des Plateaux.

La convention de partenariat pour la plantation de puits de carbone dans « les Plateaux Batékés », a été signée à Brazzaville, le 12 mars, entre la ministre de l'Économie, Rosalie Matondo, le directeur général de Total EP Congo, Martin Deffontaines, et le gérant de la société partenaire de Total, Forestneutral Congo, Bernard Cassagne(FNC).

Ce contrat constitue la première opération de boisement au niveau de la sous-région et un premier investissement du groupe pétrolier français en République du Congo, en matière de lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. À termes, le projet conduira le Congo vers l'industrie de bois de plantations, a estimé le gérant Bernard Cassagne, qui a aussi salué une contribution à la diversification économique et au développement local.

Environ 40 000 hectares de terres vont être transformés en puits naturels de carbone et seront éloignés des sites agricoles. « Ce beau projet vient valoriser les immenses réserves foncières de Léfini, jusque-là non valorisées, pour y apporter des emplois et un développement local tant attendu. C'est un projet zéro déforestation, zéro perte de biodiversité. À l'inverse avec le temps, la biodiversité va s'accroître, avec près de quinze mille hectares de surfaces foncières protégées », a indiqué Bernard Cassagne, assurant que le projet repose sur la tradition du Congo en matière de plantation forestière.

L'entreprise FNC s'engage à installer une centrale de cogénération d'une puissance installée de 2,5MW ; une usine de déroulage et une autre de sciage du bois issu des plantations, pour alimenter Brazzaville en contreplaqués de 32000m3 an-1 et en bois sciés de 40000m3 an-1 ; un périmètre agroforestier à rotation de 9 ans et à forte intensité de main-d'œuvre, avec un rythme d'installation 250 hectares par an et la création d'un puits de carbone. L'entreprise exploitante devra, en contrepartie, payer à l'État congolais un loyer annuel, au titre de redevance d'emphytéotique, de 1000F par ha apte aux plantations et de 250F par hectare non apte aux plantations.

La stabilité du pays et son expérience dans le domaine de reboisement, à en croire la ministre de tutelle, Rosalie Matondo, ont contribué du choix du Congo par les partenaires pour la concrétisation du projet de plantation de puits de carbone. « Le projet va générer dans le temps des recettes fiscales d'environ 120 milliards FCFA, plus de 1200 emplois directs et 200 emplois indirects et impactera jusqu'à 10 000 personnes », s'est réjouie Rosalie Matondo, en présence de son collègue chargé du Commerce, Claude Alphonse Nsilou.

Le démarrage effectif du projet est prévu pour le mois de novembre prochain. Pour cela, TNBS promet de mettre tous les moyens nécessaires en vue de la concrétisation des chantiers annoncés, s'inscrivant dans sa responsabilité sociétale. « Cette collaboration entre Total et le gouvernement congolais va concrétiser un nouveau modèle de développement vert basé sur le carbone forestier », a assuré Martin Deffontaines.

Il faut signaler que ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme national d'afforestation et de reboisement, lancé 2011, qui concède un million d'hectares de plantations forestières et agroforestières à vocation économique, environnementale et sociale.