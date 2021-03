Congo-Kinshasa: Vie des partis - Matata Ponyo prend ses distances vis-à-vis du PPRD et du FCC

L'ex-Premier ministre et promoteur de l'université Mapon, qui motive sa décision par « des raisons de convenance personnelle », remercie, par ailleurs, Joseph Kabila pour lui avoir permis d'œuvrer au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des Finances et de Premier ministre.

Le camp de l'ex-chef de l'Etat, Joseph Kabila, continue à enregistrer des départs. Le dernier en date est celui de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, qui venait d'annoncer, le 12 mars, qu'il tournait, pour des raisons de convenance personnelle, le dos au Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), du même coup, au Front commun pour le Congo (FCC) dont le sénateur à vie Joseph Kabila est l'autorité morale. « Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai déposé ma démission au PPRD et FCC. Je remercie son excellence M. le président honoraire Joseph Kabila Kabange pour m'avoir permis d'œuvrer pendant près de douze ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des Finances et de Premier ministre... », pouvait-on lire dans son tweet dont le contenu est relayé par des milliers d'internautes.

L'ancien Premier ministre et promoteur de l'université Mapon n'a pas, par contre, précisé« sa destination », moins encore son « affectation », comme l'ont fait certains de ses compagnons du FCC et du PPRD, qui ont traversé le rubicon pour rejoindre l'Union sacrée de la nation autour de l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Toutefois, un de ses proches aurait lâché que Matata Ponyo, malgré sa démission de son parti et de la plate-forme dirigée par Joseph Kabila, reste toujours aux côtés de l'ex-chef de l'Etat. « Quitter le PPRD ne veut pas dire quitter Joseph Kabila », aurait-il dit.

On note qu'Augustin Matata Ponyo dit Mapon, qui s'expliquait sur le projet Bukangalonzo, au cours d'une conférence de presse tenue récemment à l'hôtel Memling, à Kinshasa, avait dénoncé le complot monté contre lui par ses camarades du PPRD ou du FCC pour nuire à sa réputation. Certains observateurs pensent donc que c'est ce malaise qui l'a poussé à prendre ses distances vis-à-vis de cette formation politique et de la plate-forme. Toutefois, les jours à venir apporteront plus d'éclairage à cette affaire qui ne fait que commencer.