Congo-Kinshasa: Formation du gouvernement - Handicap Zéro plaide pour la suppression du ministère chargé des PVH

L'ONG, qui propose la fusion du ministère actuel chargé des personnes vivant avec handicap (PVH) avec un autre du même aspect humanitaire, pense que cette dénomination est une autre forme de discrimination à laquelle cette catégorie de personnes est soumise.

Dans un plaidoyer lancé à la veille de la formation du gouvernement Sama Lukonde, l'ONG Handicap Zéro a conseillé la suppression du ministère des personnes handicapées. « Nous ne voulons pas de ce ministère chargé des personnes handicapées, car cette dénomination est pour nous une autre forme de discrimination », a fait savoir cette ONG dirigée par Gino Rehema, qui milite pour la promotion et la protection des droits des personnes handicapées au travers de l'information et l'éducation. Pour Handicap Zéro, en effet, « la dénomination même du ministère délégué chargé des Personnes vivant avec handicap renferme une sémantique discriminatoire et restreint à la fois la portée de l'action de ce ministère, a priori, transversal ».

Les uns applaudissent, les autres interpellent

Pendant que certaines personnes avaient applaudi cette innovation introduite par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en créant ce ministère spécifique, Handicap Zéro, qui salue la ferme volonté du chef de l'Etat de remédier à la marginalisation des personnes en situation de handicap, trouve quand même à redire. Cette organisation fait savoir que les personnes handicapées ne sont pas là pour gérer uniquement le ministère chargé des personnes handicapées. « Elles peuvent aussi s'occuper d'autres ministères en fonction de leurs compétences et formations », a indiqué la présidente de cette ONG.

Interpellant le Premier ministre, Handicap Zéro, qui s'appuie sur les articles 12 et 49 de la Constitution, indique que « tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ». Et de noter que les personnes handicapées étant également des Congolais à part entière, elles doivent, conformément à l'alinéa 2 de l'article 49 de la loi fondamentale, faire partie du gouvernement national ainsi que dans toutes les institutions nationales, provinciales que locales.

« C'est, d'ailleurs, la meilleure façon de promouvoir et de faire participer cette catégorie de personnes à la gestion de la chose publique et éliminer toutes formes de discrimination dont elles sont victimes », a souligné Gino Rehema dans son intervention du 12 mars 2021 sur les ondes de Top Congo FM. Handicap Zéro dit donc attendre la fusion du ministère actuel chargé des PVH avec un autre du même aspect humanitaire. Cela, pour éviter les conflits d'attribution. L'ONG attend également voir assurée la participation effective des PVH dans les institutions à tous les niveaux.