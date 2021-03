Sénégal: Signature de convention entre ministère de l'économie numérique et la Der/Fj - L'emploi des jeunes et des femmes, via le numérique, en mire

Dans le cadre de la tournée de prise de contact avec les parties prenantes, le Ministre de l'Economie numérique et des télécommunications, Mr Yankhoba Diattara, a rendu visite à la Délégation de l'entreprenariat rapide pour l'emploi des femmes et des jeunes hier, jeudi. Les deux partis ont profité de l'occasion pour signer une convention-cadre afin de favoriser la création d'emploi dans le secteur numérique pour résorber le gap de chômage des jeunes et des femmes.

«La présente convention spécifique qui va lier le Département chargé de l'économie numérique et la DER/FJ permettra de développer des synergies d'actions en faveur des jeunes porteurs de projets, grâce d'une part à votre longue expérience d'institution financière et d'encadrement et d'autre part une masse critique de porteurs de projets générés par les programmes de mon département », a ainsi déclaré le ministre après la signature de la convention.

En outre, le ministre n'a pas manqué de signaler l'importance de cette signature qui va permettre de faire un bond en avant sur l'économie numérique du Sénégal. « La digitalisation des domaines tels que l'Agriculture, le Commerce, la Santé, le Tourisme et l'Education correspond à l'axe 4 de la stratégie SN2025 du chef de l'Etat, à savoir la diffusion du numérique dans les secteurs économiques qui prévoit entre autres objectifs de créer par an 35 000 emplois directs et de porter à 10% la part du numérique dans le PIB ».

Dans la foulée, Mr Yankhoba Diattara n'a pas manqué de souligner les performances de la DER/FJ depuis sa mise en place par le président de la République et d'afficher ses ambitions. « Je salue également toutes les performances de la DER/FJ, en particulier celles relatives à la mise en œuvre de programmes d'incubation et d'accélération (fabriques de startupers et de champions) avec l'accompagnement financier et technique d'environ 300 startups depuis sa création à maintenant. Mon ambition est donc d'accélérer ces performances par la traduction en actions concrètes de l'ambition du Chef de l'Etat de faire du numérique un secteur pourvoyeur d'emplois».

Le Ministre a aussi salué les femmes en cette occasion pour leurs implications dans l'économie numérique et que cette convention réserve une part importante le genre féminin: « Pour ce qui est du Projet entreprenariat numérique féminin, en plus d'accroître l'accès des femmes aux ressources et opportunités de l'économie numérique, il vise à créer des activités génératrices de revenus, réduire la fracture numérique du genre, améliorer la qualité des programmes des startups, renforcer les liens entre la recherche appliquée, les organismes de soutien et les femmes entrepreneurs ».