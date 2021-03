Sénégal: Journée de deuil, suite aux émeutes meurtrières - Le M2D rend hommage aux victimes

Au lendemain de la journée de deuil décrétée par le Chef de l'Etat, le Mouvement de Défense pour la Démocratie(M2D) a aussi organisé à son tour un hommage et des prières aux victimes des manifestations violentes dernières, ce vendredi, à la mosquée mouride Masalikoundjinan.

« Nous étions les premiers à décréter cette journée de deuil, parce que nous connaissons notre responsabilité dans cette affaire. Dès lors qu'il y a des personnes qui ont perdu leur vie, c'est de notre responsabilité de prier pour eux et d'honorer leur mémoire. En plus, il s'est trouvé qu'aujourd'hui, vendredi, c'est un jour symbolique », a souligné Aliou Badara Mboup, Délégué général du M2D.

Le délégué général de poursuivre : « raison pour laquelle nous avons appelé partout au Sénégal, les militants et les Sénégalais, pour qu'ils puissent prier et porter des habits blancs. Et également, à vingt heures (20) de pouvoir diffuser des lumières par bougie ou bien par téléphone portable afin d'honorer la mémoire de ces braves martyrs tombés sur le champ de l'honneur ». Aliou Badara Mboup a souligné, en outre, « Maintenant, nous avons suspendu nos marches pour regarder l'Etat poser des actes mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas ».

Le délégué général adjoint de FRAPP et du Mouvement M2D a ajouté par suite : « au contraire, l'Etat est en train de faire une chasse aux sorcières en arrêtant nos membres. C'est pourquoi nous avons jugé utile de marcher ce jour, samedi, pour exiger la libération des otages, l'ouverture d'une enquête indépendante et inclusive pour situer les responsabilités et punir ces gens qui ont commis ces crimes ». Une marche qui est suspendue toutefois après la rencontre du M2D avec la délégation de Serigne Mountakha Mbacké.