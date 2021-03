Sénégal: Matam (Nord-Est) - Lancement du projet « Ndiyam E Ekkolaaji » de l'Usaid - Meilleur accès à l'eau et à l'hygiène pour une soixantaine d'écoles

L'initiative formulée par le projet USAID/« Ndiyam E Ekkolaaji », qui se propose d'apporter sa contribution à l'amélioration de l'approvisionnement en eau dans les écoles élémentaires de la région de Matam, a conduit ce vendredi, à la tenue d'un comité régional de développement en vue de procéder à une mise à niveau des acteurs impliqués dans le but de faciliter la mise en œuvre du projet.

Cette rencontre présidée par Mme Bodian Aissatou Ndiaye Diallo, adjointe au gouverneur, chargée du développement, où il s'est agi d'informer les participants et les acteurs des enjeux du projet en présentant le contexte dans lequel il s'inscrit, a réuni plusieurs autorités de l'administration et des collectivités territoriales ainsi que des membres des ONG, ceux des projets et programmes en plus des partenaires financiers et des agents des services techniques.

En campant le contexte, les techniciens du projet informent en s'appuyant sur le rapport national sur la situation de l'Education en 2018 (Recensement scolaire 2018- DPRE/MEN), que « sur les 8481 écoles élémentaires publiques que compte le Sénégal (à l'époque), seules 6242 disposent d'eau courante, soit 73,6 %. La région de Matam présentant un taux légèrement inférieur à cette moyenne nationale avec 72,4% sur les 424 écoles que compte la région ».

Suite à ce recensement, il est apparu de l'avis de Mr Amadou Seydou Dia, le directeur du projet, que la région de Matam, faisait partie des régions qui se distinguaient avec un faible taux de couverture en eau de bonne qualité au niveau des écoles élémentaires. Relevant ainsi cette vulnérabilité liée à l'accès à l'eau dans les écoles, il annonce que le projet USAID/ Ndiyam E Ekkolaaji s'est proposé d'apporter sa contribution à l'amélioration de l'approvisionnement en eau des écoles élémentaires de la région. « Pour le moment, soixante écoles (60) sont visées par le projet au regard de la situation de référence effectuée avec les autorités scolaires et les services techniques de l'hydraulique. Dans quelques jours, il sera procédé à l'identification de ces écoles et les équipes techniques procéderont à la détermination de la nature de la réglementation de l'approvisionnement en eau à faire au niveau de la localité. Cela peut se traduire par une addiction en eau au niveau du village, l'installation d'un mini forage s'il n'y en a pas et notamment la fourniture en eau à partir d'autres logistiques», a-t-il informé.

Se disant réjouie de cette initiative entreprise par l'USAID, l'adjointe au gouverneur déclarera que « le projet vient à son heure pour deux raisons, en ce sens qu'il vient non seulement combler le déficit de l'accès à l'eau au niveau des écoles élémentaires de la région surtout en zone rurale, mais aussi que dans ce contexte de pandémie liée à la Covid-19, le projet propose à travers son volet sanitaire de sensibiliser les apprenants pour prévenir et même riposter contre cette maladie ».

L'inspecteur d'académie, Mbaye Babou, qui plaide pour l'amélioration de l'environnement de l'école, de son fonctionnement et de l'assiduité des élèves, note que l'un des aspects positifs de la présence de l'eau à l'école, s'instruit dans l'opportunité de pouvoir dérouler d'autres activités importantes d'hygiène et d'assainissement. Entre autres orientations du ministère avec le précepte d'école amie des enfants, selon lui, qui veut qu'on offre aux enfants toutes les commodités comme à la maison. Etant d'avis que « ce projet va contribuer de manière significative à réduire la vulnérabilité liée à l'accès à l'eau dans les écoles, s'il reste entendu que la région comptabilise 134 écoles qui n'ont pas du tout un accès à l'eau. Ce qui impacte sur la présence des enfants et leur condition d'apprentissage et d'hygiène ».

Prévu pour une période de trois années, (5 octobre 2020-04 octobre 2023), le projet « USAID/ Ndiyam E Ekkolaaji »,( l'eau au niveau des écoles), cible pour le moment une soixantaine d'écoles élémentaires dans les trois départements de la région et porte principalement sur la réalisation de points d'eau avec une bonne gouvernance et l'éducation à l'hygiène par de bonnes pratiques dans l'environnement scolaire.

Aussi, dans le contexte de Covid-19 qui sévit au Sénégal, depuis mars 2020, le projet apportera également sa contribution à lutter contre cette pandémie par le renforcement de certaines mesures barrières. La mise en œuvre du projet est confiée à "Eau Vive Sénégal" en réponse à l'appel à propositions lancé par l'USAID Sénégal le 17 octobre 2019 et intitulé « School Water Integrated Solutions for Health ».

PAPE MOCTAR NDIAYE