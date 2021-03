Sénégal: Participation des enfants aux dernières manifestations - Les agences onusiennes expriment leur inquiétude

« Le Groupe national de protection de l'enfant (Gnpe), qui regroupe les agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales, partenaires du gouvernement et de la société civile au Sénégal dans le domaine de la protection de l'enfant, salue les appels à l'apaisement formulés par toutes les parties, suite aux évènements socio-politiques récents», lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction avanthier, jeudi 11 mars.

Il se dit par ailleurs, «préoccupé par la participation massive et incontrôlée d'enfants aux manifestations et leur exposition à la violence est profondément attristé par le fait que des enfants et des jeunes aient été blessés ou aient perdu la vie».

Dans l'exercice du droit au rassemblement pacifique de tous, le Gnpe «appelle toutes les parties à veiller à la sécurité et à la vie des enfants, et à éviter que ceux-ci soient instrumentalisés ou se retrouvent dans des situations de violence».

Pour ces organisations, «les enfants doivent être protégés en toutes circonstances». En conséquence, le Gnpe «encourage les autorités nationales à prendre toutes les mesures pour protéger les enfants, à mobiliser activement les services de prévention et de réponse aux cas de violence commis à l'encontre des enfants, y compris la recherche et la sanction des auteurs, et à s'assurer que les enfants et adolescents âgés de moins de 18 ans appréhendés dans le cadre ou en marge des manifestations, bénéficient de toutes les mesures de protection réservées aux mineurs de par la loi, tenant compte de leur âge et de leur intérêt supérieur».

Le Gnpe invite, en outre, les parents et tuteurs à dialoguer avec les enfants et à redoubler de vigilance à leur égard, pour les maintenir à l'écart des situations à risques et des scènes de violence. Il réitère son engagement et sa disponibilité à accompagner les efforts de tous pour garantir l'effectivité de la protection et de la promotion des droits de l'enfant au Sénégal.