Sénégal: Aide aux stations-services saccagées - Le ministre Sophie Gladima entend faire le point avant toute action

Une réunion de partage d'informations entre Sophie Gladima, ministre du Pétrole et des énergies d'une part et les gérants de stations-services impactées d'autre part, s'est tenue avant-hier, jeudi, au building administratif Mamadou Dia devant aboutir à une évaluation des dégâts avant toute mesure d'aide, à la suite des manifestations dans l'affaire Ousmane Sonko/Adji Sarr.

Avant-hier, jeudi 11 mars, au sortir d'une réunion de partage d'informations entre le ministre du Pétrole et des énergies et les gérants de stations-services du Sénégal, à la suite des manifestations qui ont vu quelques 71 stations saccagées, Mme Gladima s'est engagée à faire le point de l'ensemble des stations-services impactées avant d'envisager une quelconque aide du gouvernement à l'endroit des gérants de stations-services. « Ces investisseurs doivent être accompagnés pour avoir investi au pays en créant des emplois », a-t-elle salué.

Avant de poursuivre : « Malgré que l'Etat leur doit de l'argent l'année dernière avec la dure crise sanitaire qui sévit, ses gérants de stations-services ont accepté de continuer leurs activités sans supprimer des emplois. Donc, c'était important qu'on les reçoive et qu'on montre aux Sénégalais aujourd'hui économiquement ce qu'ils représentent pour ce pays.

Et qu'en définitive, tous ces ravages, ces pertes, c'est le Sénégal qui perd des emplois, de l'argent pour sa fiscalité et c'est également des pères de famille à qui on ôte du pain », regrette-elle encore. Ibrahima Fall, Secrétaire général de l'Association des gérants de stations-service du Sénégal (Sgsss) très touché d'affirmer que « la destruction d'une station-service peut engendrer un licenciement de 30 personnes ». Il poursuit : « Certes les infrastructures ne nous appartiennent pas mais les produits sont à nous. Et nous les avons à crédits. Donc, il se pose aujourd'hui un véritable problème vis-vis de nos créanciers. Comment allons-nous pouvoir honorer nos engagements », s'interroge-t-il.

Il fera noter également que le gouvernement doit faire une large communication auprès des populations pour qu'aucun acte du genre ne se reproduise car, dans les stations sont stockés des produits inflammables qui peuvent engendrer d'énormes dégâts humains et matériels. Lors de cette réunion, les acteurs ont salué l'initiative du ministre pour les écouter et prendre ensemble des mesures pour la relance du secteur. Il faut relever enfin que de grandes difficultés sont notées depuis plus d'un an à cause de la crise sanitaire, accentuée par le non-épurement de la dette de l'Etat due à l'Association des gérants des stations-services du Sénégal, et aujourd'hui aggravée par le saccage de plus 71 stations-services à travers le pays, singulièrement dans la région de Dakar.