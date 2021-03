Sénégal: Célébration de la journée africaine du scoutisme - Le mouvement appelle à la reprise et la reconstruction avec la jeunesse

En prélude à la célébration de la journée africaine du scoutisme, la section sénégalaise du mouvement a célébré la journée nationale, ce vendredi. Au terme des manifestations à la Maison des éclaireurs de Rufisque, le mouvement a lancé un appel pour le retour au calme et à la reconstruction avec les jeunes.

A cette occasion, le commissaire général du mouvement scout Moussa Mbaye a exprimé sa désolation et sa compassion aux victimes et à leurs familles avant de s'adresser à la jeunesse du pays conformément aux objectifs d'éducation et d'épanouissement qui caractérisent l'organisation depuis sa création. « En tant qu'association vouée depuis 1937 à l'éducation et l'épanouissement des jeunes, membre de l'organisation mondiale du mouvement scout, nous déplorons vivement cette situation et présentons nos regrets et condoléances aux familles ainsi éprouvées ».

Conscients des questions d'avenir, de justice sociale et de bonne gouvernance qui préoccupe la jeunesse, l'organisation les invite à la manifestation pacifique et dans le respect des lois. « Chers jeunes du Sénégal, chers compatriotes, nous comprenons votre colère et vous témoignons notre profonde compréhension. Plus que quiconque de par notre dévouement quotidien à accompagner votre développement, nous reconnaissons la situation de désespoir et de désarroi qui vous anime... . Nous comprenons que vous aspirez à une meilleure vie, à vous épanouir dans votre cher pays le Sénégal sans être obligés de tenter l'aventure de la migration par des voies suicidaires. Nous comprenons que vous êtes préoccupés de Justice équitable, socle de gouvernance démocratique et de développement inclusif et durable. Cependant, chers frères et sœurs, vous pouvez vous exprimer de la plus belle manière, c'est-à-dire sans violence; et nous sommes convaincus que vous auriez finalement gain de cause, de par votre détermination », note le communiqué.

Ainsi, le mouvement invite les jeunes à s'inspirer de sa charte notamment, son article 10 qui stipule « "L'Éclaireur est propre dans son corps, ses pensées, ses paroles et ses actes » pour constituer une force d'analyse, d'actions et de propositions efficaces » afin d'être une relève modèle et assurer au pays l'avenir souhaité par tous. Aux parents, les membres du mouvement rappellent leurs devoirs d'éducation pour que le spectacle des enfants prenant part à de tels évènements ne se répète pas.

Le cas échéant, le mouvement pense que cela traduirait « un signe d'échec pour les familles, l'école, l'État, les institutions religieuses, etc., si nos enfants continuaient à être ainsi exposés et mal orientés. Reprenons-nous avant qu'il ne soit trop tard ». Les acteurs politiques ont également été interpelés par les scouts pour, qu'au-delà l'adversité de part et d'autre, le souci du respect de l'Etat de droit soit permanent avec un respect fondamental de la pluralité des expressions « Aux acteurs politiques, aux citoyens et aux Pouvoirs publics, nous rappelons la nécessité de respecter l'État de droit en toute situation, quels que soient les enjeux particuliers. Oui pour une manifestation pacifique basée sur un débat contradictoire avec respect des positions d'autrui mais non à la confrontation violente, à la casse et au pillage ».

Les pouvoirs publics et les forces de défense et de sécurité sont invités faire preuve de mesure dans l'utilisation des moyens armés contre des citoyens qui expriment un droit constitutionnel. Le mouvement dit prendre acte des fortes annonces du président à l'endroit de la jeunesse. Mais, pour plus d'efficacité, les camarades du commissaire général Moussa Mbaye estiment que « pour bien entendre les jeunes au-delà des expressions de colère, il faut leur donner la parole de façon structurée. Certes, la question de l'accès aux financements est importante mais trop limitative de la problématique de la jeunesse ». Pour finir le mouvement réaffirme sa disponibilité à accompagner le monitoring des de la mise en œuvre des accords qui seront issus de ces rencontres entre les jeunes et le chef de l'Etat.