Sénégal: Campagne de vaccination anti-covid - 25 mille doses de l'Inde pour renforcer la lutte

Le Sénégal a reçu hier, vendredi 12 mars, de la part de l'Inde un don de 25 mille doses de vaccins AstraZeneca pour lutter contre le coronavirus dans le pays. La cérémonie de remise s'est déroulée dans les locaux de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Une occasion choisie par le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, pour rassurer le peuple sur ledit vaccin après les spéculations sur son efficacité.

L 'Inde a offert au Sénégal 25 mille doses de vaccin astraZenaca hier, vendredi. Un don qui vient renforcer les différentes acquisitions de vaccins. Selon le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, le geste de l'Inde en direction du Sénégal est une portée de solidarité entre pays. « Nous venons de recevoir de l'Inde un don de 25 mille doses de vaccins AstraZeneca. Ce qui matérialise la relation d'amitié et de fraternité entre l'Inde et le Sénégal » a-t-il renseigné.

Et de poursuivre : « en plus de ce don important de l'Inde, nous avons aussi reçu de l'initiative Covax 324 mille doses et dans l'acquisition que nous avons avec Sinopharm, 200 mille doses ».

Pour le ministre de la santé, le Sénégal a dépassé les 80 mille doses depuis le lancement de la vaccination, le 23 février dernier. « Aujourd'hui et dès cette semaine, nous allons commencer la deuxième dose de Sinopharm c'est-à-dire pour ceux qui ont lancé la vaccination au Sénégal » a-t-il avancé.

Et de féliciter la Pna et la direction de la prévention dans l'organisation et la gestion du déroulement de la campagne de vaccination. Sur le doute qui pèse sur l'efficacité du vaccin AstraZena, le ministre Diouf Sarr rassure : « je crois que rassurer la population, c'est le mot qu'il faut utiliser sur l'usage de l'AstraZeneca. Notre dispositif de vaccination, que ce soit dans le cadre de la vaccination anti-Covid ou d'autres vaccins, fonctionnent avec un dispositif de surveillance et de tout ce qui est pharmacovigilance ».

Et d'attester : « de ce point de vue, le Sénégal n'a encore relevé en la matière aucun cas qui mérite d'être posé en termes de pharmacovigilance. Aujourd'hui, tout se passe bien dans le cadre de notre surveillance ». Il a en outre rappelé que l'AstraZeneca est le deuxième vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé.