Egypte: Le pays et l'Australie examinent leur coopération bilatérale

Le ministre d'Etat chargé de la Production militaire Mohamed Morsi s'est entretenu avec l'ambassadeur d'Australie au Caire Glenn Miles, de la coopération bilatérale dans les différents domaines d'industrialisation, lors d'un entretien au siège dudit ministère, souligne l'agence de presse du Moyen-Orient (MENA).

Les deux parties ont examiné les perspectives de coopération bilatérale, en fonction des compétences des compagnies relevant du ministère égyptien, présentées durant cette entrevue, au niveau technologique, technique, d'industrialisation militaire et civile. Les relations égypto-australiennes connaissent un progrès notoire, et le ministère tient à profiter des expertises australiennes dans tous les aspects d'industrialisation et à coopérer avec les différentes compagnies mondiales dans le domaine du transfert et l'implantation des technologies modernes, a déclaré le ministre.

M. Milles, a affirmé que les deux pays entretiennent des relations d'amitié et de coopération, et s'entendent mutuellement sur l'importance de donner un nouvel essor aux relations bilatérales dans les différents domaines économiques. Il a salué le rôle vital de l'Egypte dans la région arabe et au Moyen-Orient et les efforts contre le terrorisme, et affiché l'intérêt des compagnies australiennes à coopérer avec celles relevant du ministère, à la lumière de leur évolution à plusieurs niveaux.