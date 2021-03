Egypte: Le ministre de l'Irrigation participe à la première conférence internationale sur l'eau de Bagdad

Le ministre de l'Eau et de l'Irrigation, Mohamed Abdel Aty a participé dimanche à la séance d'ouverture de la première conférence internationale sur l'eau de Bagdad, organisée actuellement dans la capitale irakienne.

M. Abdel Aty a visité l'exposition établie en marge de la conférence, a ajouté le ministère de l'Eau dans un communiqué, notant que le ministre a également pris part à la réunion de haut niveau tenue en présence d'un certain nombre de ministres de l'eau et d'ambassadeurs de pays, et à la conférence de presse tenue pour les personnalités de marque participant à la conférence susmentionnée.

Dans une allocution de circonstance, le ministre a évoqué les défis que relève l'Egypte dans le domaine de l'eau, à la lumière de la faiblesse des ressources en eau, de l'augmentation rapide de la population, des changements climatiques sévères et de leur impacts tels que la hausse des températures et l'élévation du niveau de la mer qui constituent une grande menace pour le delta du Nil.

"97% des ressources en eau renouvelables de l'Egypte proviennent de l'extérieur de ses frontières, ce qui a poussé l'Etat à prendre de nombreuses mesures et politiques qui ont fait de l'Égypte l'un des pays les plus performants au monde en matière d'efficience et de productivité de l'eau", a-t-il dit.

M. Abdel Aty a précisé qu'une stratégie nationale avait été élaborée jusqu'en 2050 pour aboutir à une gestion durable des ressources hydriques et à un équilibre entre les ressources en eau limitées et la satisfaction des besoins actuels et futurs en eau.

"Le ministère de l'Eau a aussi établi un plan de gestion des ressources hydriques d'ici 2037 en collaboration avec tous les ministères concernés, avec des investissements dépassant les 900 milliards de livres dans le but d'améliorer la qualité de l'eau, développer de nouvelles ressources en eau, rationaliser l'utilisation de celles disponibles et créer un climat favorable aux problèmes liés à l'eau" a souligné le ministre.

M. Abdel Aty a affirmé que la coopération avec les pays africains frères figurait en tête des priorités de l'Etat égyptien qui n'hésite pas à leur fournir toutes les formes de soutien.

"La coopération entre les pays riverains dans l'étude, la mise en œuvre et l'exploitation de barrages et de projets d'infrastructure est l'exemple idéal pour réaliser les intérêts communs et renforcer les relations de bon voisinage", a-t-il signalé, affirmant que l'Egypte cherchait à adopter ce modèle dans ses rapports avec les pays du bassin du Nil.

"La conclusion d'un accord juridique et contraignant pour remplir et exploiter le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) ouvre la voie à la coopération et l'intégration régionales et à la stimulation des investissements contribuant au développement dans tous les pays du bassin", a noté M. Abdel Aty.

L'Egypte, a ajouté le ministre, n'est pas contre le développement dans les pays du bassin du Nil, mais elle s'oppose à tout acte unilatéral des pays en amont sans prendre en compte les intérêts des pays en aval.

Il a indiqué que l'Egypte était et est toujours soucieuse de fournir tout soutien dans les domaines du financement, de construction et d'élaboration des études techniques liées aux barrages d'une manière qui réponde aux aspirations de tous les pays en développement.

Le ministère de l'Eau et de l'Irrigation organise annuellement la semaine de l'eau du Caire sous les auspices du président Abdel Fattah Al-Sissi dans le but de renforcer la sensibilisation aux questions de l'eau et les innovations face aux défis hydriques.

Le ministre de l'Irrigation a invité les participants à assister à la 4ème édition de la Semaine de l'eau du Caire, qui se tiendra du 24 au 28 octobre prochain.

MENA