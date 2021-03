Egypte: Les Egyptiens de l'étranger, l'arme la plus importante de la puissance douce de l'Etat

La ministre de l'Immigration et des Egyptiens de l'étranger, Nabila Makram, a affirmé que l'Egypte considérait ses fils à l'étranger en tant que l'arme la plus importante de la puissance douce de l'Etat, ce qui exige le renforcement de leur appartenance afin qu'ils soient à l'avant-garde de la défense de la réputation et des réalisations de l'Egypte, rapporte l'agence de presse du Moyen-Orient (MENA).

Lors d'un colloque organisé par le Conseil supérieur de régulation des médias, que préside l'écrivain journaliste Karam Gabr, et en présence de plusieurs rédacteurs en chef des institutions de presse, Mme Makram a souligné que le Président Abdel Fattah Al-Sissi a pu redresser le ministère de l'Immigration et des Egyptiens de l'étranger en 2015. Le Chef de l'Etat, a-t-elle précisé, était convaincu de l'importance du rôle des Egyptiens de l'étranger en tant qu'ambassadeurs d'Egypte dans les divers pays du monde.

La ministre a également indiqué que le ministère avait développé ses programmes entre les années 2015-2021 tout en élaborant plus de 24 programmes pour les Egyptiens de l'étranger visant à inculquer l'appartenance à la patrie et à expliquer les concepts de sécurité nationale et les défis qu'affronte le pays. Ces programmes, a-t-elle précisé visaient au premier rang les deuxième et troisième générations des Egyptiens de l'étranger qui ne savent pas trop à propos de leur patrie et qui sont une cible pour recevoir des idées incorrectes à propos de l'Egypte, ce qui exige des rencontres et des programmes destinés à les protéger des idées extrémistes et des informations "incorrectes" sur leur pays d'origine