Ile Maurice: Covid-19 - Melbees - Quarantaine écourtée, raisons inconnues

Covid-19: c'eCette semaine, deux cas de Covid-19 ont été enregistrés à l'école maternelle Melbees à Floréal. Le 9 mars, tous les élèves et leurs parents ont été placés en quarantaine. Mais à hier, la moitié avait pu quitter les centres... Que s'est-il donc passé ?

Lorsque les cas ont été découverts à l'école, deux centres de quarantaine ont été réservés par le ministère pour le personnel, les élèves et leurs parents. Hier, ceux qui étaient à l'hôtel Le Mauricia à Grand-Baie ont pu rentrer chez eux. Peu avant midi, l'établissement a confirmé que 13 des 24 chambres avaient déjà été libérées. «Les autres quitteront l'établissement au cours de la journée», nous a-t-on fait comprendre au téléphone. En revanche, ceux se trouvant à l'hôtel Lagoon Attitude à Anse-La-Raie ont été maintenus en quarantaine.

La quarantaine avec les tout-petits n'est pas une partie de plaisir, mais le moral est malgré tout toujours solide chez les parents qui sont au Lagoon. Mais ceux-ci peinent à comprendre cette décision, surtout qu'ils ont tous été exposés aux mêmes risques. «Est-ce que le virus ne prend pas 14 jours en moyenne pour se manifester ? Pourquoi n'avoir maintenu ce groupe que pendant cinq jours ?», se demande-t-on.

Comme il n'y a pas d'explications claires des autorités aux parents, les hypothèses sont légion. Ou encore, ces cinq jours ont-ils complété le cycle des 14 jours à partir de la date probable de l'infection, se demandent d'autres. «Mais quoi qu'il en soit, cela ne fait aucun sens de laisser partir une partie et d'en garder une autre alors que nous avons tous subi la même exposition», déplorent des parents. Ils souhaitent aussi plus de communication de la part des autorités sur ce qui se passe et sur le temps qu'ils vont encore devoir rester confiné.

La question du laps de temps différent pour deux groupes également exposés a été envoyée par la rédaction en amont de la conférence de presse du NCC, hier, mais il n'y a pas eu de réponses. Estce pour des raisons économiques ? Est-ce pour la santé physique et/ou mentale des enfants ? Autres raisons. On n'en saura rien... Par ailleurs, il y avait aussi une grogne de certains parents, qui se demandaient pourquoi les parents de deux enfants scolarisés à Melbees n'avaient pas été en quarantaine. Selon l'un des parents concernés, son enfant ne va plus à l'école depuis le 19 février en attendant son entrée au primaire. L'autre explique que son enfant vit avec son ex-épouse et que les deux sont allés en quarantaine.