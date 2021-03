Gabon: Taekwondo - Davy Mbembo Mouandza promu par la Fédération internationale

Davy Mbembo-Mouandza, juge-arbitre international a été promu par la Fédération Internationale de Taekwondo au troisième des cinq niveaux qui constituent la hiérarchie de l'arbitrage international.

Promu au troisième des cinq niveaux qui constituent la hiérarchie des juges-arbitre, le Gabonais Davy Mbembo-Mouandza est désormais en Class 2. Sa participation aux sessions de formation et aux compétitions internationales majeures a largement joué en sa faveur pour cette promotion.

A présent qu'il est mieux classé que ses aînés et devanciers Mes Gabriel Poaty et Alain Mombo, Davy Mbembo qui a à son actif, plusieurs compétitions dont les championnats d'Afrique 2018 et les Jeux Africains 2019, ou encore l'Open de Paris et les championnats du monde 2015 et 2017, et sera certainement présent dans l'équipe des juges-arbitres qui seront à Tokyo lors des Jeux Olympiques d'été.

Celui qui brigue la présidence de la Fédération gabonaise de Taekwondo était d'ailleurs présent à Moscou il y a un an pour un stage organisé par la FIT. Présent dans le Top 100 des meilleurs juges mondiaux, Davy Mbembo-Mouandza est aujourd'hui à 41 ans le meilleur juge-arbitre gabonais.