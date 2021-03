Angola: Le pays dispose de 13 centres d'hémodialyse

Luanda — L'Angola dispose actuellement de 13 unités pour le traitement de l'insuffisance rénale, résultat de l'investissement de l'exécutif dans le secteur de la santé, dans le cadre de la stratégie d'amélioration des conditions de prise en charge des patients.

La société angolaise de néphrologie (SAN) a enregistré 1 809 patients hémodialysés à travers le pays, le plus grand nombre étant concentré à Luanda.

En quatre ans de gouvernement, l'exécutif dirigé par le Président João Lourenço a ouvert cinq centres d'hémodialyse, soit deux à Luanda, un à Huíla, un à Bié et un autre à Moxico.

Les principaux centres d'hémodialyse sont O Sol, situés à Luanda, et Lubango, de Huíla.

Plus grande unité de traitement pour les patients atteints d'insuffisance rénale du pays, le centre d'hémodialyse "O Sol" est situé dans la municipalité de Talatona et dispose de 70 machines pouvant servir au moins 210 patients / jour, en trois équipes rotatives.

Équipé des dernières technologies, le centre compte 189 professionnels, dont sept spécialistes en néphrologie, six médecins spécialistes internes, 89 infirmiers et autres techniciens de soutien diagnostique, hospitalier et administratif.

Le centre de Lubango, en revanche, a une capacité quotidienne de suivre 144 patients souffrant d'insuffisance rénale, mais à court terme, il devrait passer à 180. Les services sont assurés par 30 employés, parmi lesquels six médecins et 19 infirmiers.

