Angola: Une délégation angolaise à la réunion de l'ONU sur la condition de la femme

Luanda — L'Angola participe, du 15 au 26 mars, à la 65e session de la Commission des Nations Unies sur la condition de la femme (CSW65), qui se tiendra en visioconférence, depuis le siège de l'ONU à New York.

Le Ministère de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme (MASFAMU) indique dans une note, envoyée aujourd'hui à l'ANGOP, l'Angola fera un exposé sur les bonnes pratiques pour parvenir à une participation pleine et effective à la prise de décision et à la vie publique.

Le segment technique comportera cinq dialogues virtuels interactifs, dans lesquels des intervenants et des experts de divers secteurs de la société civile échangeront des expériences nationales sur les politiques, actions et mesures mises en œuvre sur les thèmes liés à l'élimination de la violence à l'égard des femmes dans la vie publique.

La construction d'alliances pour la participation pleine et effective des femmes à la vie publique, la participation et le leadership des femmes dans le plan et la stratégie pour répondre et se remettre des effets de Covid-19 et l'autonomisation des femmes pour le développement durable sont également des sujets à être discuté dans ce réunion.

Un débat interactif est également prévu sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant de la 4e Conférence mondiale sur les femmes et de la 23e session extraordinaire de l'Assemblée générale, intitulée «Les femmes 2000 sur l'égalité des sexes, le développement et la paix pour le XXIe siècle».

La session ministérielle de haut niveau de la CSW souhaite, entre autre, réaffirmer l'engagement politique des États membres en faveur de la concrétisation de l'égalité entre les hommes et femmes et de l'autonomisation des femmes, des droits de l'homme.

L'Angola va participer à cet événement avec une délégation dirigée par la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Alves.

