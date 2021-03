Angola: Covid-19 - Le MINSA suspend la vaccination pendant 24 heures

Luanda — La campagne de vaccination contre le Covid-19 en Angola sera suspendue dimanche (14 mars), dans toute la province de Luanda, a annoncé la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta.

L'interruption de 24 heures vise à permettre aux professionnels de santé chargés de l'administration du vaccin AstraZeneca de se reposer.

Selon la ministre, la campagne reprendra lundi prochain, avec la vaccination des professionnels de la Santé, des personnes âgées, de plus de 65 ans, des personnes atteintes de maladies associées, du personnel des forces de défense et de sécurité et les éducateurs de jeunes enfants.

Les données disponibles indiquent que, depuis le 2 mars, début de la campagne, 37 593 personnes ont déjà été vaccinées.

La vaccination a lieu dans les postes installés dans l'Institut de Sciences policières Osvaldo Serra Van-Dúnem, dans la Zone économique spéciale (ZEE, sigle en portugais), au KM27, au centre touristique de Paz Flor et au Jardin de Cidade Alta.

Concernant la vaccination dans les provinces de Cabinda et Benguela, Sílvia Lutucuta a déclaré que d'ici quelques jours, le ministère de la Santé enverra une équipe technique pour travailler dans les localités concernées, pour évaluer et préparer les conditions, puisque leurs professionnels sont à Luanda en formation de trois à quatre jours.

Les responsables de la santé prévoient de vacciner 54 pour cent de la population, soit un total de 16 823 284 personnes de plus de 16 ans.

