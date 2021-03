Angola: Le gouvernement engagé dans l'expansion de la radio et de la télévision

Ndalatando — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, Manuel Homem, a annoncé, à Ndalatando, province de Cuanza Norte, l'adoption de stratégies pour l'installation d'émetteurs dans diverses régions du pays.

Le ministre, qui a effectué une visite de 24 heures à Cuanza Norte vendredi, a déclaré que le pari visait à étendre et à améliorer la qualité du signal de radio et de télévision, en particulier dans les zones les plus reculées, et à permettre à un plus grand nombre de citoyens d'avoir accès à ces services gratuitement.

Il a informé que plusieurs solutions sont en cours pour les problèmes qui affectent le secteur, l'accent étant mis sur la modernisation des services et l'élargissement de la couverture des médias.

«Le secteur travaille également à l'amélioration des services de téléphonie fixe et mobile, ainsi que d'Internet, car ils représentent les zones où le nombre de plaintes des utilisateurs est le plus élevé», a-t-il déclaré.

À Cuanza Norte, le ministre a tenu une réunion de courtoisie avec le gouverneur provincial Adriano Mendes de Carvalho, suivie de visites aux délégations provinciales de Radio National d'Angola (RNA) et de la Télévision publique d'Angola (TPA), où il a livré du matériel électronique (ordinateurs, enregistreurs, caméra vidéo et autres).

Ce samedi, il a rendu visite aux délégations de l'ANGOP, Edições Novembro, Angola Telecom, Postes et Télécommunications, suivi d'une brève rencontre avec les salariés du secteur.

Cuanza Norte est situé au nord-ouest de l'Angola.

Le ministre, qui a effectué une visite de 24 heures à Cuanza Norte vendredi, a déclaré que le pari visait à étendre et à améliorer la qualité du signal de radio et de télévision, en particulier dans les zones les plus reculées, et à permettre à un plus grand nombre de citoyens d'avoir accès à ces services gratuitement.

Il a informé que plusieurs solutions sont en cours pour les problèmes qui affectent le secteur, l'accent étant mis sur la modernisation des services et l'élargissement de la couverture des médias.

«Le secteur travaille également à l'amélioration des services de téléphonie fixe et mobile, ainsi que d'Internet, car ils représentent les zones où le nombre de plaintes des utilisateurs est le plus élevé», a-t-il déclaré.

À Cuanza Norte, le ministre a tenu une réunion de courtoisie avec le gouverneur provincial Adriano Mendes de Carvalho, suivie de visites aux délégations provinciales de Radio National d'Angola (RNA) et de la Télévision publique d'Angola (TPA), où il a livré du matériel électronique (ordinateurs, enregistreurs, caméra vidéo et autres).

Ce samedi, il a rendu visite aux délégations de l'ANGOP, Edições Novembro, Angola Telecom, Postes et Télécommunications, suivi d'une brève rencontre avec les salariés du secteur.

Cuanza Norte est situé au nord-ouest de l'Angola.