Angola Telecom parie sur l'amélioration des services Internet à domicile

Ndalatando — À partir de septembre de cette année, Angola Telecom mettra en œuvre un programme d'extension du réseau Internet à domicile, dans la ville de Ndalatando, province de Cuanza Norte, dans le cadre des stratégies du gouvernement pour l'inclusion numérique des citoyens, a annoncé samedi le ministre Manue Homem.

S'adressant à l'ANGOP, dans le cadre d'une visite de 48 heures à Cuanza Norte, le ministre des Télécommunications, Technologies de l'information et Communication sociale a expliqué que cette initiative visait à répondre aux plaintes des utilisateurs concernant le volume de l'offre et la qualité du signal internet au niveau de la province.

En ce qui concerne le secteur de la radio, il a déclaré que la province disposerait d'un nouveau système pour étendre le signal du Radio Nacional de Angola, afin que le signal local soit écouté avec une meilleure qualité et dans les provinces voisines de Huambo, Malanje, Bié, Uige et Cuanza Sul.

Quant aux services de l'Institut national de météorologie et de géophysique (INAMET), le ministre a également annoncé l'installation, à Cuanza Norte, de cinq nouvelles stations météorologiques et la construction d'une structure d'appui technique qui, en plus d'une couverture locale, soutiendra les provinces de Malanje, Lundas Nord et Sud.

Manuel Homem a précisé, à l'occasion, que les stations météorologiques à créer auront pour mission principale d'assister le secteur agricole, de contrôler les sismiques et de fournir des informations spécifiques sur la situation climatologique des provinces concernées, notamment dans le secteur agricole.

Concernant la poste et les télécommunications, il a reconnu qu'il y avait un grand déficit de services, mais il a garanti que des solutions seraient adoptées pour mieux répondre aux besoins des clients, notamment en ce qui concerne les services de transport de marchandises.

Lors de sa visite à Cuanza Norte, Manuel Homem était accompagné d'une importante délégation de son portefeuille et des présidents des conseils d'administration d'Angola Telecom et des Postes et Télécommunications.

Dans cette province du nord de l'Angola, le ministre s'est informé du fonctionnement des organes locaux de son département et a distribué du matériel informatique et garanti la résolution de certains problèmes spécifiques du secteur.

