Congo-Kinshasa: Parlement - Ouverture aujourd'hui de la session de tous les enjeux

Investiture du Gouvernement, l'urgence d'engager des réformes pour la réussite du 4ème cycle électoral, les réformes attendues, eh bien, la session parlementaire de mars qui débute ce lundi 15 mars 2021, sera très décisive pour la République démocratique du Congo.

D'ores et déjà, au niveau de la Chambre basse du parlement, Corneille Nangaa, président sortant de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), accompagné pour la circonstance de Kalamba Wafuana, Rapporteur de la CENI, ont été reçus en audience, samedi 13 mars dernier, par Christophe Mboso, speaker du Bureau de l'Assemblée nationale. Au menu de leur échange, les réformes électorales à engager pour la réussite du processus du 4èmecycle électoral dans le délai. « L'Assemblée nationale se prépare à l'ouverture de sa session ordinaire d'un mois de mars qui intervient le 15 prochain. Le président de l'Assemblé nationale a jugé utile d'échanger avec la CENI au regard des questions liées au processus électoral», a lâché Corneille Nangaa au sortir de son audience avec le président Mboso.

Vivement les réformes électorales

Aujourd'hui, plus que jamais, un grand débat républicain est engagé au pays sur la question des réformes. Il était donc aussi indiqué que l'autorité parlementaire ait des discussions sur les contraintes et les considérations techniques liées à des options majeures prises pour que l'Assemblée nationale se mobilise en vue de la réussite du 4èmecycle électoral. A en croire Corneille Nangaa, l'Assemblée nationale se dit prête à entamer certaines dispositions qui concernent la réforme électorale. Dans son élan, Corneille Nangaa a estimé qu'il y a des questions qui se posent aujourd'hui, lesquelles nécessitent une action immédiate, notamment le recensement, identification de la population, révision du fichier électoral, tenue des élections dans le délai en 2023, etc. Toutes ces questions ont nécessité des échanges entre le bureau sortant de la CENI et le président de l'Assemblée nationale.

Il sied de noter qu'au cours de cette session ordinaire de mars, la CENI devra présenter l'un des ses rapports.

Dettes au Sénat

Par contre, du côté du Sénat, à quelques heures de la reprise de la session ordinaire de mars, Bahati Lukwebo, Président du Bureau de la Chambre haute, était en audience chez le Chef de l'Etat, la première depuis son élection, mieux, son plébiscite. A cette occasion, les questions relatives à la prochaine rentrée parlementaire et à la situation financière du Sénat ont été passées en revue. La Chambre haute du Parlement est dans une mauvaise posture, a révélé l'hôte du Président de la République au sujet des finances de cette institution. 14 millions USD de dettes laissées par les bureaux précédents, à en croire Bahati Lukwebo. Qu'à cela ne tienne, la nouvelle équipe dirigeante du Sénat doit continuer à assumer le bon fonctionnement de la prestigieuse institution mais aussi tenter d'éponger le passif notamment, les différentes dettes envers des tiers, à savoir des découverts bancaires, de même que des dettes envers les sénateurs, des jetons de présence et des frais de mission et autres dus aux fournisseurs. Le Président du Sénat a sollicité auprès du chef de l'Etat une audience en faveur du nouveau bureau qu'il dirige ainsi que les sénateurs membres de l'Union sacrée de la Nation.

En gros, pendant trois mois, les deux Chambres sœurs du parlement auront du pain sur la planche au cours de trois prochains mois.