Congo-Kinshasa: Archidiocèse de Kinshasa - Le Cardinal Fridolin Ambongo préconise le respect du catholicisme

La paroisse Saint Raphaël de Limete a servi de cadre, dernièrement, à un entretien de clarification sur les questions importantes de l'église catholique romaine, entre son Eminence le Cardinal Fridolin Ambongo Besungu, Archevêque métropolitain de Kinshasa, et une partie représentative de prêtres et religieux notamment, les supérieurs majeurs Asuma et Usuma ainsi que différents responsables des œuvres diocésaines.

Le temps de Carême au sein de l'église universelle est le moment choisi par l'Archevêque métropolitain de Kinshasa pour rappeler à l'ordre ses brebis en sa qualité de Berger de l'église famille de Dieu à Kinshasa. Dans son allocution, le Cardinal Ambongo a tenu, d'entrée, à clarifier les questions liées aux lettres dimissoriales afin d'inviter les supérieurs de congrégations, aux devoirs qui sont les leurs. Une lettre dimissoriale, explique Ambongo, est une correspondance exclusivement réservée à un supérieur majeur ou provincial adressée à l'évêque en charge du diocèse, en vue de l'ordination diaconale ou sacerdotale d'un candidat membre de la congrégation, et ce, après concertation entre les membres de l'équipe dirigeante de cette congrégation.

Soucieux du bon fonctionnement de sa juridiction ecclésiale, le Cardinal Fridolin Ambongo a épinglé la problématique des nominations paroissiales, dont celles de curés et leurs adjoints, Vicaires. A en croire le successeur de Laurent Monsengwo, la nomination d'un Curé ou d'un Vicaire paroissial est l'apanage du diocèse ou archidiocèse en collaboration avec la congrégation responsable de cette paroisse. A ce titre, le supérieur provincial aura le devoir de présenter des religieux modèles et non pas des prêtres aux passés scandaleux.

L'occasion faisant le larron, l'Archevêque de Kinshasa a profité de son micro pour appeler les Congrégations à protéger leurs patrimoines respectifs, en l'occurrence les paroisses, car, celles-ci leur sont confiées par l'autorité diocésaine. Ce devoir de protéger les patrimoines s'inscrit dans le cadre de la pérennisation de l'église pour le bien des générations à venir.

D'un point à un autre, le numéro 1 de l'église catholique en Rdc a passé en revue la problématique du caractère catholique des œuvres ecclésiastiques, en l'occurrence les écoles, centres de santé, hôpitaux, orphelinats,... Pour le Cardinal Fridolin Ambongo, ces dernières sont des lieux où, outre les paroisses, le caractère catholique doit primer. Elles doivent réunir les conditions nécessaires pour y parvenir notamment, des espaces pour des messes, probablement des grottes mariales en vue de permettre aux fidèles d'être suffisamment solides dans la foi catholique telle que l'église universelle le recommande.

Pour finir, l'Archevêque de Kinshasa a exhorté les écoles privées catholiques à s'enregistrer auprès du Coordinateur chargé des écoles privées catholiques et à procéder à la vérification des enseignants dans le but de promouvoir une éducation catholique de qualité aux apprenants.