Congo-Kinshasa: Un constat malheureux - L'enseignement supérieur et universitaire congolais au cœur des ténèbres

Même si à plusieurs égards, notre enseignement supérieur et universitaire remplit la fonction de fournir « une main d'œuvre qualifiée » perfectionnée aux différents services publics, aux entreprises publiques au commerce et aux industries privées, même si elle constitue en gros un vivrier pour le mouvement intellectuel, même s'il remplit certainement la fonction de socialisation des étudiants, professeurs et autres administratifs, etc., même si il est un des nœuds majeurs de la société civile constituant souvent un contre-pouvoir face aux tendances et velléités de concentration des pouvoirs par État , et même si... même si... , il faut dire que notre enlignement supérieur et universitaire baigne dans un vécu quotidien présentant un paysage, une carte de plus en plus brouillée, raturée et menacée par des conflits divers dus au fait justement qu'il s'est, ou qu'on l'a détourné de sa mission et de son rôle fondamental tel que vu plus haut.

Nos universités et autres grandes écoles sont aujourd'hui des lieux où étudiants, professeurs, gouvernement et administratifs vivent comme un monde chargé de contradictions et des paradoxes, de telle sorte qu'on a la nette impression décourageante et décevante que rien ne va. Notre enseignement supérieur et universitaire est devenu un monde où les appétits démesurés dépassent les moyens et qui souffre d'un pseudo nom qui le plonge dans une cécité et un autisme sans façon. Il est aujourd'hui semblable à une sorte de galère tiraillée par des forces contraires : le bien et le mal, l'excellence et la médiocrité. Nos campus universitaires sont aujourd'hui semblables à de véritables poudrières du désordre ou è une jungle gouvernée par des logiques des folies déconcertantes.

Loin de sa mission, ses tâches et son rôle, l'enseignement supérieur et universitaire de chez nous fait voir des sites où règnent les injustices diverses, l'exclusion, la domination pour les intérêts autres que ceux relatifs à l'idéal supérieur de l'université. Les Congolais eux-mêmes, les véritables utilisateurs des diplômes universitaires perçoivent d'une façon déconcertante et décourageante que le pédagogique, l'académique et le scientifique, se sont installés loin de la morale, du scrupule et de l'éthique. Au niveau des examens, nous dénonçons dans cette ligne la complaisance avec laquelle certains de nos collègues examinent les étudiants. Moyennant le « roi dollar » l'éduqué paie pour réussir; donc corrompt l'éducateur. Ce qui nous amène à l'annihilation de l'action éducatrice. Il est absolument anormal, en effet, qu'enseigné et enseignant négocient les conditions, surtout financières, dans lesquelles doivent se dérouler l'année académique, surtout pendant les périodes « d'interros » et des examens.

On connait l'atmosphère qui prévaut généralement à toutes négociations de ce genre, avec tout ce que cela comporte de suspicion, tension, intégrisme, radicalisme, impolitesse... « Pourquoi dois-je échouer alors que j'ai payé beaucoup de mon argent? » disent plusieurs étudiants.

Résultat » très peu de refusés, toua (ou presque) les travaux de fin d'études et mémoires acceptés, des délibérations en catimini même en dehors de normes et de l'établissement. Toute la vie de ce type de professeur se trouve entre les mains de ses étudiants.

Au niveau des professeurs (cadres académiques) et de cadres scientifiques (CT et Ass), les rapports n'ont jamais été serines, ils sont plutôt faits de « méfiance cordiale ». Les Assistants et les Chefs de travaux accusent volontiers les professeurs de ne pas toujours jouer leur rôle d'encadreurs. De leur côté, les professeurs estiment que les Assistants et les Chefs de travaux ne font aucun effort en créant un mythe autour de leur diplôme.

Par paresse, oisiveté, manque d'encadrement ou simplement par orgueil personnel, plusieurs Assistants et Chefs de travaux se nomment déjà « ordinaires ».

Au niveau du personnel enseignant et des administratifs, les rapports n'ont toujours été sains, surtout à l'occasion de réajustement des salaires.

Au niveau spécifique du gouvernement et de l'université, il faut dire que celui-là, surtout dans ce pays où la gouvernance est dictatoriale ou presque, n'accepte pas toujours la mission innovatrice et audacieuse de celle-ci.

Ainsi, les gouvernants cherchent-ils souvent à mettre sous la haute surveillance et sous la stricte sous-tutelle l'institution universitaire en menaçant l'existence des droits et libertés académiques et mettant en péril l'inviolabilité des milieux universitaires. Etant donné que l'université est un milieu du « désordre d'esprit », comme nous l'avons dit plus haut, le gouvernement n'hésite nullement à provoquer la logique de confrontation entre lui et l'université. Ce qui amène souvent à une réduction budgétaire et à regarder celle-ci avec méfiance. Paradoxe!

On dirait que l'Etat refuse de prendre ses responsabilités face à son université. Il l'a rendue véritablement orpheline tout en laissant voir qu'il craint les conséquences de la contestation universitaire positive. Dis-moi comment est ton université, je te dirai qui tu es : barbare simplement.

Professeur Jean Kambayi Bwatshia

Directeur du Centre de Recherche sur les

Mentalités et l'Anthropologie Juridique « Eugemonia »