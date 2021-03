Congo-Kinshasa: Gospel - Pengani Makoma refait surface avec le maxi-single «Jérusalem»

L'artiste chanteuse Pengani Makoma annonce depuis la ville de Londres au Royaume-Uni, la sortie prochaine de son maxi-single intitulé "Jérusalem", pour le jeudi 25 mars 2021, sur toutes les plateformes de téléchargement légal et en streaming.

En effet, l'une des plus belles voix féminines de la République Démocratique du Congo, Pengani Makoma fait son come-back après presqu'une décennie de silence. Cependant, ce maxi-single de cinq morceaux, dont quatre chansons notamment : "Mwinda", "na pesi", "Jérusalem (version rumba)" et " Jérusalem (version soukouss), et une musique instrumentale, contient des ingrédients de la pure rumba congolaise, du soukouss gospel parfumé du rap, du son Hawaien dominé par la guitare 'Ukulele' et de la musique de recherche, qui vont certes édifier plus d'un chrétien.

Il y a lieu de rappeler que cette ancienne vocaliste du groupe Makoma, un groupe de la famille "Makoma" qui a connu une renommée internationale, couronnée jadis par le prix du meilleur groupe africain aux trophées "Kora African Music Awards", en 2002 et le prix du meilleur groupe au trophée "South Pacific Awards", en 2005. La chanteuse est produite par l'une des maisons de productions les plus influentes d'Europe, "Pungi and sons", coordonnée par le Britannique d'origine Congolaise Bienvenue Pungi, l'un des pionniers de l'industrie musicale Congolaise au Royaume-Uni.

A en croire une source fiable, la date de la sortie du maxi-single "Jérusalem" était annoncée depuis le 25 février 2021 dernier à Coventry, la capitale de l'industrie d'automobile du Royaume-Uni, où la nouvelle était bien accueillie par le public, hélas, cette date a été revisitée suite à la pandémie de la Covid-19, qui sévit actuellement dans le monde, et est désormais maintenu pour le 25 mars 2021. Qu'à cela ne tienne, les amoureux de la bonne musique du gospel et ses nombreux mélomanes à travers la planète attendent avec impatience ce chef d'œuvre de la chanteuse qui pour certains fans aurait une voix d'opéra qui déchire les cœurs.

A noter qu'Il s'agit du premier opus que la chanteuse Pengani Makoma lance sur le marché de disque, qui inaugure sa carrière musicale en solo. Plusieurs musiciens talentueux ont accompagné l'artiste dans la réalisation de cette œuvre, tels que Blaise Zasamba alias "Chocolat bass", un ancien instrumentiste de Bozy Boziana, Mitshou Bikoba un ancien de Wenge Junior Extra-Musica de Madilu System et Super Choc de Shora Mbemba, sans oublier le soliste et programmeur Gétro de Birmingham.

Le compte à rebours est donc lancé pour la sortie mondiale de "Jérusalem", maxi-single qui s'annonce flamboyant et édifiant.

Petite histoire sur le célèbre groupe "Makoma"

"Makoma" fut un groupe musical, caractérisé par un style de musique Pop, RNB et la danse, originaire de Kinshasa et établi au Pays-Bas. Composé jadis de 6 membres, dont 5 de la même famille (Makoma), il s'agissait de : Anny Makoma, Nathalie Makoma, Pengani Makoma, Tutala Makoma, Duma Makoma, Martin Makoma et Patrick Badine, ils chantaient souvent en lingala, en anglais et parfois en français.

La chanteuse principale fut Nathalie Makoma qui avait quitté le groupe en 2004, et a mené une carrière solo après avoir terminé deuxième lors des "DotchIdols" en 2007-2008. Rappelons que lors de la finale de ladite compétition, Nathalie avait chanté avec les autres membres du groupe. A partir de 2012, chacun des membres du groupe avait tracé son chemin musicalement. Seule Nathalie était encore active dans la musique, avec des nombreuses collaborations à son actif, dont la plus connue celle qu'elle avait faite avec Papa Wemba d'heureuse mémoire, avec le titre "6 Millions ya ba soucis". Le savoir ne ment pas dit-on, voici de nouveau l'une des membres à la voix unique Pengani Makoma qui refait surface après avoir longtemps jouée dans les coulisses, avec son "EP" ou maxi-single "Jérusalem".