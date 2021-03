Congo-Kinshasa: Participation cultuelle aux 9èmes jeux de la Francophonie - Le Comité d'organisation publie la liste de présélections le 31 mars prochain

C'est avec grand privilège que la République démocratique du Congo organise les 9èmes jeux de la francophonie qui auront lieu du 19 au 28 août 2022, à Kinshasa. Un rassemblement qui réunit les pays francophones du monde, en vue de promouvoir la langue française et les locales, le vivre ensemble ainsi que la diversité culturelle.

Ces jeux tirent leur intérêt autour des épreuves sportives et culturelles, organisées habituellement à l'échelon de chaque 4 an. Succédant à la Côte d'Ivoire, la RDC abritera ces jeux, avec la détermination d'en assurer le plein succès, avec toutes les dispositions qui en découlent.

C'est l'une des grandes raisons pour laquelle que M. Michel Ngongo, Coordonateur du Comité d'organisation s'est entretenu avec les professionnels des médias ce samedi 13 mars, au siège du Secrétariat Général du ministère de la culture et arts pour donner le plus de détails possibles afin d'éliminer les zones d'ombres autour de cet événement. Quant à la préparation, il a fait état des débuts des inscriptions des candidats qui ont déjà commencé sur l'étendue de la République, via leur site internet www.jeuxf2022-participationrdc.org, et dont les présélections débutent du 31 mars au 31 mai 2021. Etant donné que cela concernent les Ministères de la culture et arts ainsi que du Sport, il sera question de présélectionner les candidats dans les disciplines culturelles ci-après : Chanson, contes, danse, peinture, sculpture, photographie, danse Hip Hop, marionnettes géantes, jonglerie avec ballon, littérature nouvelle, et création numérique. Quant aux disciplines sportives, une liste sera publiée pour celles qui seront concernées.

Du point de vue participation, la mise en place d'une structure solide pour préparer toutes les étapes prévues est déjà en train d'être faite, mais aussi il y aura la création d'un jury adéquat afin de mieux sélectionner les candidats. Notons que le souci du Comité d'organisation des jeux de la francophonie à Kinshasa, est celui de l'implication nationale des artistes et du public pour la réussite de ce pari. D'où le recours aux médias qui, au travers de leurs canaux, pourront assurer la diffusion de ces activités sur l'étendue du pays.

Bien que certains ne sont pas au courant de la tenue de ces accises via les réseaux sociaux, compte tenue de la difficulté d'accès à internet dans certaines régions, ils pourront néanmoins être saisis aux moyens de ces médias traditionnelles, a-t-il insisté. Face à ces défis, au nom du Comité d'organisation il se dit confiant quant à la réussite de la RDC aux 9èmes jeux, et invite toute la population à encourager les fils et filles du pays.