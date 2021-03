Congo-Kinshasa: Matata Ponyo tourne définitivement les pages PPRD et FCC

Le week-end dernier, à travers son compte Twitter, Augustin Matata Ponyo a annoncé son départ du PPRD et du FCC, les formations politiques que dirige l'ex-président Joseph Kabila, «pour des raisons de convenance personnelle ».

Alors que plusieurs défections ont été enregistrées dans le calme ces derniers mois, la décision forte de l'ancien Premier ministre, elle, a engendré des vives réactions au sein de la classe politique congolaise, et même auprès du citoyen lambda. Au-delà des propos peu catholiques tenus par ses désormais anciens «camarades», nombreux ont plutôt bien accueilli cette démission qui, visiblement, a mis du temps à arriver.

En effet, plus technocrate que politique, le professeur Matata était le moins aimé des siens notamment, à cause de sa rigueur dans la gestion des postes importants qu'il a occupés, mais aussi de sa fluide collaboration avec Joseph Kabila qu'il a d'ailleurs remercié de lui avoir permis d'œuvrer pendant près de 12 ans au sein de l'ancien parti présidentiel.

«Pour des raisons de convenance personnelle, j'ai déposé ma démission au PPRD et FCC. Je remercie SEM le Président hon. J.K. Kabange pour m'avoir permis d'œuvrer pendant près de 12 ans au sein du PPRD et d'occuper des fonctions de ministre des finances et de Premier ministre », a-t-il écrit.

Premier ministre entre 2012 et 2016, ancien ministre des Finances, Matata Ponyo quitte le PPRD et le FCC en tant que Sénateur où il a été élu sous le label d'indépendant.

Cependant, sa démission intervient au moment où le clan Kabila ne tient plus debout. Plusieurs personnes ont déjà déserté la famille FCC pour rejoindre l'Union sacrée de la nation, l'initiative mise en place par Félix Tshisekedi.

Selon certains de ses proches, Matata Ponyo ne s'est jamais senti à l'aise parmi ses anciens compagnons dont plusieurs ne le portaient pas dans leurs cœurs.

Dans une interview qu'il a donnée à Jeune Afrique en 2016, le professeur Matata avoue avoir navigué dans des eaux infestées de crocodiles. « Mes adversaires étaient parfois issus de mon propre camp », avait-il laissé entendre.

Un « poids lourd » au service du pays

Il y a lieu de noter qu'au cours de quatre ans et demi passés à la primature, pour Matata Ponyo les objectifs assignés ont été atteints et le bilan a été globalement positif notamment, grâce à la préservation de la stabilité du cadre macro-économique. Un exemple qui lui permet de prêcher à travers plusieurs pays, sa vision axée sur le leadership et la bonne gouvernance.

Le professeur Matata notait qu'entre 2010 et 2015, le taux de croissance annuel a été de 7,8% en moyenne. Sur la même période, la monnaie est restée stable et l'inflation a été ramenée à environ 1 % en moyenne par an. Cela a eu des conséquences positives sur la vie des Congolais : le taux de pauvreté est passé de 80 % à 63,4 %, la RD Congo a gagné dix places au classement 2015 de l'Indice de développement humain (IDH) du PNUD. Le budget de l'éducation est passé de 1 % des dépenses publiques en 1990 à 16 % aujourd'hui. Sept-cent écoles ont été construites et des centaines de dispensaires ou hôpitaux... .

Il laissé de son passage à la primature la construction du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo salué par toutes les institutions internationales, mais aussi pour lequel il a accusé depuis plusieurs mois d'avoir orchestré des détournements.

L'on note également la bancarisation de la paie des fonctionnaires qui a redonné du pouvoir d'achat à un million de personnes, la réhabilitation de plusieurs km de routes, la création de la compagnie aérienne publique Congo Airways, et celle de la compagnie publique de bus Transco, mais aussi la remise en activité de grands bateaux.