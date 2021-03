Togo: Malgré la vaccination, le mal continue de tuer !

Alors que le pays a ouvert depuis le Jeudi 11 Mars dernier, sa campagne de vaccination contre la Covid-19 grâce aux 156.000 doses du vaccin AstraZeneca reçues au travers de l'initiative Covax, tout porte à croire que le mal aussi a redoublé d'ardeur. Hier, ce sont 117 personnes qui sont encore déclarées positives alors que l'on enregistre au même moment deux nouveau décès

13 mars 2021 09:03

8070 cas confirmés

1281 cas actifs

6694 Personnes guérie(s)

95 décès

Cent-dix-sept (117) des 1458 personnes testées sont positives portant le nombre total de cas positifs à 8070. Ces 117 personnes dont les âges sont compris entre 5 et 71 ans se répartissent comme suit :

- quarante (40) cas parmi les contacts : 1 homme dans la préfecture d'Agoè, 13 femmes et 18 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 femme dans la préfecture d'Avé, 2 femmes et 2 hommes dans la préfecture d'Agou, 1 femme dans la préfecture de Kpélé, 1 femme dans la préfecture de Sotouboua, 1 femme dans la préfecture de Tchaoudjo ;

- quarante-trois (43) cas parmi les suspects : 4 femmes et 5 hommes dans la préfecture d'Agoè, 10 femmes et 15 hommes dans la préfecture du Golfe, 1 homme dans la préfecture de Yoto, 1 femme dans la préfecture d'Avé, 1 femme dans la préfecture d'Agou, 1 femme dans la préfecture d'Amou, 1 femme et 1 homme dans la préfecture de Blitta, 1 femme dans la préfecture de Tchaoudjo, 1 femme dans la préfecture de Mo, 1 homme dans la préfecture de la Kozah ;

- trente-quatre(34) cas parmi les dépistés : 1 femme et 2 hommes dans la préfecture de d'Agoè, 7 femmes et 24 hommes dans la préfecture du Golfe.

Dix-neuf (19) guéris ont été enregistrés portant le nombre total de patients guéris de COVID-19 à 6694.

Deux (02) nouveaux décès ont été enregistrés depuis hier portant le nombre de décès à 95.

Le nombre de cas actifs est de 1281.

Un total de 252040 tests de laboratoire ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national.

