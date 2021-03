Cote d'Ivoire: Immigration clandestine - Un colloque international explore la piste religieuse pour faire reculer le fléau

« Migrer par la mer ou le désert : formes de recours aux religieux dans les dynamiques migratoires en Afrique ». Tel était le thème d'un colloque tenu, du 11 au 12 mars 2021, à l'amphithéâtre C du Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara (Uao) de Bouaké, colloque international initié par l'Ufr Communication, Milieu et Société, département d'Anthropologie et de Sociologie.

L'immigration clandestine, il faut le noter, est devenue un fléau des temps modernes dont les conséquences sont souvent désastreuses pour les familles africaines. C'est très souvent que des familles engloutissent toutes leurs économies pour aider leurs enfants à chercher l'eldorado au-delà des océans et qui, pour la plupart, ne reviennent plus. Car ayant perdu la vie dans cette aventure périlleuse. Que faire pour mettre fin à ce phénomène ou du moins à l'atténuer ?

Après plusieurs pistes de solutions qui n'ont pas atteint les résultats escomptés, la voie des religieux semble être une piste à explorer.

Lors des échanges avec les étudiants et autres participants de la société civile, l'accent a été mis sur le rôle joué par les religieux. « Ce matin, il s'agit de voir comment est-ce que les leviers religieux interfèrent dans la maturation et dans la décision du parcours pour un jeune qui veut aller à l'immigration », a indiqué le rapporteur Dr Lassiné Bamba, enseignant en sociologie à l'Uao.

Pour le sociologue, ils sont arrivés à la conclusion que des individus ont recours à la religion pour légitimer ou fonder cette décision d'aller à l'aventure. « Certains religieux diront Dieu est avec vous, ne vous inquiétez pas, nous allons prier avec vous », a-t-il révélé. Tout en affirmant que certains actes religieux fondent et légitiment ces départs à l'aventure.

Poursuivant, Dr Lassiné Bamba a insisté sur le fait que ces dignitaires religieux encouragent et assistent même ces jeunes dans cette prise de décision. « L'essentiel qu'il faut retenir, c'est comment est-ce qu'à travers les textes et certains principes religieux, les jeunes avec l'appui par exemple de certains dignitaires religieux arrivent à déconstruire les risques qui sont liés au parcours du désert et à la traversée de la mer », s'est-il indigné. Aussi, les participants au colloque ont appelé ces guides à plus de responsabilité face à cette situation périlleuse où se joue l'avenir de plusieurs familles.

Toutefois, des propositions ont été faites au cours de cette rencontre afin de présenter aux jeunes d'autres perspectives moins risquées qui pourront les aider à se construire une vie meilleure, tant espérée.