Congo-Kinshasa: La RDC dans l'attente du gouvernement de Warriors de Sama Lukonde

Ce lundi 15 mars 2021, l'Assemblée nationale de la République Démocratique du Congo va procéder à l'ouverture de la session ordinaire du Parlement, au cours de laquelle il sera procédé à l'investiture du nouveau gouvernement qui sera dirigé par Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Mais depuis près de deux mois que le Premier ministre sortant Sylvestre Ilunga Ilunkamba avait remis sa démission et celle de son gouvernement au Président Félix Tshisekedi, les Congolais attendent toujours de connaître les choix des ministres qui seront faits par le président de la République et son nouveau Premier ministre SamaLukondeKyenge, pour matérialiser sa vision pour la RDC et remplir ses promesses électorales, durant cette deuxième moitié du quinquennat.

Quand bien même il semblerait très certainement que les considérations politiques seront d'une importance capitale pour le choix des membres du gouvernement, il importe de ne pas perdre de vue que, pour espérer atteindre des objectifs qu'il s'était fixés au début de sa mandature, notamment d'améliorer la qualité de la vie des Congolais, le choix des animateurs des futurs cabinets ministériels sera déterminant pour éventuel succès ou échec de l'action gouvernementale.

Nous pensons néanmoins que le président Tshisekedi veillera à ce que les considérations politiques ne prennent pas le pas sur les critères requis de compétence, d'expertise et de probité dans certains domaines clés qui nécessitent un ensemble de compétencesspécifiques pour parvenir à des résultats en un temps record.

De plus, le retour possible aux affaires de l'État de certains caciques qui ont brillé par leur manque de transparence et de responsabilité dans la gestion de la chose publique, laisse craindre non seulement le retour des vieilles pratiques peu orthodoxes et contraires aux principes de bonne gouvernance qui sont prônés par le président Tshisekedi, mais aussi, contribue à alimenter le cynisme de la population à l'égard de l'homme politique congolais comme étant motivé seulement par un esprit mercantile et éégoïste.

Le gouvernement issu de l'union sacrée de la nation aura la lourde mission de démontrer au peuple congolais que ce pays a des valeureux fils qui peuvent servir dignement leur pays, en faisant les choses autrement pour l'intérêt général.

Ceci dit, nous croyons encore que, bien que le choix sera fait essentiellement à l'intérieur des listes proposées par les différents partis et regroupements politiques issus de l'union sacrée de la nation, le chef de l'exécutif veillera scrupuleusement à ce que les critères de mérite, de compétence, d'expertise et de probité, soient placés au haut du pavé.

Nous croyons profondément qu'avec une équipe gouvernementale bien sélectionnée, la volonté politique sans conteste du chef de l'État, Félix Tshisekedi, il est possible de réussir le pari de faire rêver les Congolais à un avenir meilleur. Sinon, comment expliquer à nos enfants que nous avons un pays doté d'immenses ressources naturelles, mais les citoyens vivent dans une extrême pauvreté ?