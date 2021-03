Congo-Kinshasa: Elections 2023 - Le CLC tape du poing sur la table

La problématique de la tenue prochaine des élections «dans le délai constitutionnel» en République Démocratique du Congo n'a visiblement pas cessé d'alimenter la toile. Après les déclarations de différentes personnalités tant au niveau national qu'international, c'est autour du Comité Laïc de Coordination (CLC) d'alerter les autorités congolaises à travers un communiqué, sur la nécessité d'organiser les élections en 2023 comme le prévoit le délai constitutionnel.

La convocation des scrutins en 2023 en RDC revêt le caractère prioritaire et indispensable. S'inscrivant dans cette logique, les membres du Comité Laïc de coordination ont enfoncé le clou quant à ce, après l'imbroglio enregistré entre la direction de communication de la Présidence de la République et la CENCO à la suite du message des évêques membres de la Conférence Episcopale Nationale du Congo du 1er mars dernier, exigeant du Chef de l'Etat le respect du délai constitutionnel.

Tout en exhortant les décideurs à mettre le pays à l'abri d'une nouvelle ère d'incertitude, et d'opacité, les dirigeants de cette organisation non gouvernementale estime qu'il est venu le moment pour les institutions de la République et les Forces politiques d'éclairer la religion de la population quant aux questions liées à la tenue des élections dans le délai constitutionnel notamment, par l'installation de nouveaux animateurs à la CENI ainsi que l'allocation des moyens à cette Centrale électorale. Ce devoir, estime le Comité Laïc de Coordination, mettrait le pays à l'abri du pire scénario décrié dans le régime passé : la tentative de manipulation de la Constitution.

Toujours dans son communiqué, le CLC a condamné, d'une part, avec la dernière énergie, toutes les déclarations aux allures provocatrices à l'endroit de l'église Catholique et sa Hiérarchie, suite au message des évêques de la CENCO, pourtant, largue-t-il, n'avait fait que rappeler la nécessité de faire de la question électorale une priorité et qualifie, d'autre part, de suspecte, la réticence observée après l'adresse des princes de l'église, car il y a aucune raison que la question du délai constitutionnel devienne un sujet tabou. « Le CLC condamne fermement ces provocations gratuites et sans fondement, de nature à fragiliser inutilement la cohésion nationale en cours de reconstitution, en démobilisant une des forces vives de la nation », a déploré le CLC.

Pour finir, le Comité Laïc de Coordination (CLC) a réitéré sa volonté inconditionnelle de combattre pour le respect du délai constitutionnel et contre toute tentative visant à cracher impunément sur la mémoire de victimes succombées entre 2015 et 2019 en vue de l'alternance pacifique u sommet de l'Etat.