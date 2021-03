Congo-Kinshasa: Priorités !

On ne peut pas ne pas parler de la politique actuellement, encore moins en République démocratique du Congo. C'est le sujet qui semble intéresser plus le commun des mortels. Quoi de plus normal pour les populations qui attendent impatiemment la publication de nouveaux animateurs du Gouvernement Sama Lukonde Kyenge.

A ce sujet, les rumeurs vont dans tous les sens, surtout à la veille de la rentrée parlementaire. Certaines sources disent que le gouvernement sera connu légèrement après le 15 mars. "Mais prudence, la politique congolaise étant dynamique, faut s'attendre à tout", préviennent deux autres sources auxquelles un confrère de médias en ligne se tait de citer.

Qu'à cela ne tienne, d'autres regroupements disent attendre que le Premier ministre puisse communiquer les noms des ministères aux regroupements pour pouvoir envoyer des noms. Les querelles politiques commencent ici au sein du Regroupement politique de l'AFDC-A, entre le Sénateur Modeste Bahati et le Président du PT Steve Mbikayi. En tout cas, ce feuilleton est loin d'être fini.

A vrai dire, l'Union Sacrée de la Nation fait face à une situation peu confortable. Tout d'abord, elle est une coalition politique plus grande que la coalition FCC-CACH de triste mémoire. Et, avec la réduction du nombre de ministères, les membres de cette coalition seront contraints d'accepter le fait qu'ils ne seront pas tous ministres. Et en plus de cela, la satisfaction totale ne sera pas au rendez-vous. Ce qui est important, serait sans aucun doute, de pouvoir aider le gouvernement et ses membres à effectuer un travail inlassable en vue de satisfaire le peuple congolais dans son ensemble.

Cependant, au-delà du social des congolais, le prochain gouvernement ensemble avec le parlement et la CENI, vont devoir se pencher rapidement sur les questions des réformes électorales à engager pour la réussite du processus du 4ème cycle électoral dans le délai. Le Comité Laïc de Coordination ne tolérera pas que les difficultés du passé ne puissent servir de leçons pour l'avenir, et que les sacrifices d'hier passent pour avoir été totalement vains et inutiles. Ce qui se présente comme un coup de gueule signé CLC, autour de la question électorale à venir, serait ni plus ni moins, une mise en garde sévère envers les ennemis de la démocratie. Pour les laïcs, il n'y a aucune raison que la question du délai des prochaines élections devienne un sujet tabou, au risque de finir par rendre suspecte cette réticence qui s'agrandit au fil du temps. Ne perdons pas de vue certaines priorités.