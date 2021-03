Congo-Kinshasa: Matadi - Les lauréats du COPA proclamés

Au total, 99 PME (Petites et Moyennes Entreprises) de Matadi dans le Kongo Central viennent d'être sélectionnées. Elles vont bénéficier des subventions de la Banque Mondiale dans le cadre du Concours de Plans d'Affaires (COPA) du Projet d'Appui au Développement des Micros, Petites et Moyennes Entreprises (PADMPME). La ville portuaire figure parmi ces quatre villes ciblées dont Goma, Lubumbashi et Kinshasa.

Une enveloppe de 55 Millions USD pour plus de 430 Entreprises retenues est ainsi disponible. Les 99 lauréats de Matadi, tous des micros, petites et moyennes entreprises, en profitent avec une bagatelle de 7.500.000 USD. Ils œuvrent dans l'Industrie légère, l'agro-transformation, les services autres que le commerce général et dans les activités liées à l'import et à l'export.

La proclamation de ces lauréats aura vécu ce mardi 9 mars 2021 dans la Salle polyvalente du Flat Hôtel Ledya sous les auspices du PADMPME/Matadi. Une cérémonie placée sous le haut patronage du Président de la République et présidée par le Gouverneur de province, Atou Matubuana Nkuluki, a réuni plusieurs invités de marque triés sur le volet qu'entouraient les bénéficiaires visiblement enthousiasmés. Une occasion bien indiquée pour le Coordonnateur national de l'Unité de coordination du PADMPME, Monsieur Alexis Mangala Ngongo, de présenter les enjeux du COPA, peu avant de définir ledit projet qui n'est autre qu'un programme de soutien mis en place par le Gouvernement de la République démocratique du Congo qui tient mordicus à promouvoir les initiatives économiques des PME.

Il va sans dire que le soutien de la croissance des micros, petites et moyennes entreprises voire l'accroissement des opportunités d'emploi et d'entreprenariat pour les jeunes et les femmes, figurent bien parmi les objectifs de développement du projet PADMPME. Pour avoir reconnu puis couronné les efforts de ces lauréats de Matadi, et ce, pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays, le Ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises a gagné son pari. Cette première phase a été lancée le 30 septembre 2020. De ces 99 PME lauréates, 71% sont directement gérées par des hommes ; 81% se trouvent être des petites entreprises, 19% sont des moyennes tandis que 40% proviennent du secteur d'activité agro-transformation.

Le Gouverneur de province les a encouragées à travailler d'arrache-pied pour matérialiser leurs plans d'affaires et tirer la meilleure partie de ce concours. Le processus de sélection de la candidature ainsi que les informations sur les prochaines étapes à franchir ont été tour à tour dévoilés par Mme Chantal Kalala et Val Masamba en leur qualité de représentants du consortium Deloitte, Kivu Entrepreneurs et IF.