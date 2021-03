Cote d'Ivoire: Décès du Premier ministre - La FIPME rend hommage à Hamed Bakayoko

Communiqué de la FIPME

C'est avec une grande consternation et une vive émotion que nous avons appris le décès de SEM Hamed BAKAYOKO, Premier Ministre, Ministre de la Défense et Chef du Gouvernement, des suites d'un cancer, ce mercredi 10 mars 2021.

Le Président et les membres du Conseil d'Administration de la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (FIPME), la Direction Exécutive, l'ensemble du personnel et les associations et fédérations interprofessionnelles de PME nationales, très affectés par cette terrible nouvelle, présentent leurs condoléances les plus attristées à son épouse, à ses enfants ainsi qu'à la grande famille BAKAYOKO.

En cette douloureuse circonstance, nos pensées les plus affligées vont à SEM Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et à son épouse Madame Dominique Ouattara, qui n'ont ménagé aucun moyen pour apporter soutien et assistance au Premier Ministre en vue de sa totale guérison.

La disparition du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO est une perte cruelle tant pour sa famille biologique, pour sa famille politique, pour les membres du Gouvernement et autorités étatiques, que pour le secteur privé et la Cote d'Ivoire toute entière.

Nous gardons du Premier Ministre Hamed BAKAYOKO, l'image d'un homme humble, affable, plein de vie et de compassion pour autrui, un grand travailleur doublé d'un fin négociateur.

Que le Tout Puissant soulage la peine de SEM Alassane Ouattara et de la Première Dame, de l'épouse et des enfants du Premier Ministre, ainsi que de sa Grande Famille. Qu'il leur donne la force de surmonter cette difficile épreuve.

Que Dieu lui accorde son pardon et sa grâce et qu'il l'accepte auprès de lui.

Que son âme repose en Paix.

Fait à Abidjan, le 13 mars 2021

Le président de la FIPME

Dr Boguifo Joseph