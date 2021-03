Cote d'Ivoire: Promotion des Pme - La Fipme déploiera 40 instances sur l'étendue du territoire national

Le président de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) l'a annoncé, mercredi, à la presse.

La Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises (Fipme) a décidé de se déployer sur toute l'étendue du territoire national. Lors d'une conférence de presse tenue le 10 mars, au siège de l'organisation sis aux Deux-Plateaux-Vallons, Dr Boguifo Joseph, président de la Fipme, a informé les hommes et femmes de média de la mise en place prochaine par la faitière des Pme de 40 instances nationales, soit 32 représentations dans chaque capitale régionale et 8 délégations dans les pôles économiques.

Cette orientation stratégique vise à fournir, selon le président Boguifo, aux Pme évoluant hors d'Abidjan, un service de proximité, et de vulgarisation des outils et mécanismes d'accompagnement de leur croissance, dans le cadre du renforcement de leurs capacités. « Nous avons décidé de nous rapprocher des Pme en nous imprégnant de leurs réalités pour leur véritable prise en charge. C'est pourquoi le 20 mars prochain, nous lancerons le démarrage de la mise en place de ces instances nationales à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny », a-t-il révélé.

Pour le président Boguifo Joseph, ce projet permettra d'améliorer l'environnement des affaires des Pme ; de réaliser des études et bases de données sur les Pme ; de signer avec elles des partenariats avec d'autres structures.

De son côté, le directeur exécutif, Anon Serge, a fait savoir qu'à travers ce déploiement, la Fipme entend mener des campagnes de sensibilisation aux marchés publics locaux auprès des Pme, créer un fonds de soutien des Pme au niveau des conseils régionaux, renforcer les capacités des dirigeants des Pme.

« Nous allons quitter Abidjan pour nous installer à l'intérieur du pays afin de mieux encadrer nos Pme. L'enjeu réside dans la délocalisation des services d'appui à tout l'écosystème des Pme dont bénéficient principalement celles d'Abidjan », a-t-il justifié.

La Fipme, créée en 1995, a pour mission d'accompagner l'Etat dans l'optique de disposer d'une masse critique de Pme compétitives, dynamiques et innovantes, contribuant pleinement au développement social et économique de la Côte d'Ivoire par la création d'emplois et de richesses.