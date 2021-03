Congo-Kinshasa: Union sacrée - Jacques Tshimbombo lance un appel pressant à Félix Tshisekedi !

"J'en appelle au Président de la République, Chef de l'Etat, d'user de son droit d'arbitrage présidentiel pour couper l'herbe sous les pieds de toutes celles et de tous ceux qui rament à contre-courant de sa pensée politique pour que s'érige véritablement en RDC, une communauté de vues et d'actions afin que les congolaises et congolais vivent heureux dans leur pays".

Tel est le cri que Jacques Tshimbombo Mukuna, Sénateur Honoraire, lance au travers d'une tribune de réflexion à Félix Tshisekedi. Il estime, en effet, que tous ceux qui réduisent l'Union Sacrée de la nation à un simple forum de partage des postes ministériels n'ont rien compris, ni intériorité la vraie pensée politique de l'actuel Président de la République.

Placé près de deux ans par son partenaire FCC dans une situation d'ingouvernabilité du pays et par conséquent, dans l'impossibilité d'apporter effectivement le changement promis au peuple congolais, le Président de la République, Chef de l'Etat, a dû s'en remettre à celui-ci en initiant des consultations présidentielles ouvertes à toutes les couches socio-professionnelles de la RDC. Consultations qui ont connu un emballement populaire sans précédent.

Les propositions et les desideratas exprimés par les participants se sont trouvés en parfait alignement avec la pensée de l'Union Sacrée de la Nation prônée par le Chef de l'Etat qui- comme ont eu à procéder plusieurs dirigeants dans le monde qui ont cherché à ériger leur peuple en communauté de vues et d'actions - a réuni toutes les bonnes volontés pour donner un nouvel élan à notre destin national et à faire porter par l'ensemble des forces vives politiques et sociales que compte le pays, le grand projet de refondation de la Nation.

Aujourd'hui, malheureusement pour des raisons de partage des postes politiques (ministériels), objectif contraire à l'idée présidentielle de l'Union Sacrée de la Nation, une certaine classe politique avide de positionnement personnel au mépris de l'intérêt général risque de faire déraper la noble idée présidentielle.

A cet égard, il y a lieu de se poser la question de savoir si le Président de la République n'a pas été incompris par certains compatriotes. Une autre interrogation consiste à se demander s'il ne s'agit pas d'une volonté délibérée de torpiller la pensée présidentielle.

Il est attendu de celle et ceux qui ont librement fait le choix d'adhérer à la pensée du Président de la République de regarder dans la direction qu'il a tracée. Si non, leur présence dans la coalition de l'Union Sacrée de la Nation n'a aucune raison d'être. L'Union Sacrée est une pensée ; elle n'est ni un parti, ni un regroupement politique.

Je ne voudrais pas manquer de m'adresser également à celles et ceux qui se reconnaissent en la personne du Chef de l'Etat. S'il vous plaît, rendez-Lui la tâche aisée. Cessez de Le mettre dans l'embarras. Evitez que son énorme courage et son épaisse sagesse soient annihilés par vos appétits politiciens exagérés au moment où notre peuple place légitimement son grand espoir des lendemains meilleurs sur son Président.

Aller chacun dans la direction qui l'avantage à l'effet d'engranger divers dividendes politiques, économiques et financiers est tout simplement à l'opposé de la philosophie présidentielle de l'Union Sacrée de la Nation.

C'est pourquoi, j'en appelle au Président de la République, Chef de l'Etat, d'user de son droit d'arbitrage présidentiel pour couper l'herbe sous les pieds de toutes celles et de tous ceux qui rament à contre-courant de sa pensée politique pour que s'érige véritablement en RDC, une communauté de vues et d'actions afin que les congolaises et congolais vivent heureux dans leur pays.

Kinshasa, le 12 mars 2021

Tshimbombo Mukuna Jacques