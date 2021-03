Congo-Kinshasa: Ogefrem - Didier Manzenga installe le Comité National de Facilitation

Sous l'égide de l'OGEFREM, le Ministre des Transports et Voies de Communication, Me Didier MANZENGA MUKANZU a procédé au lancement et à l'installation du Comité National de Facilitation, Comité FAL en abrégé.

Dans son speech, le Directeur Général de l'OGEFREM, M. Patient SAYIBA TAMBWE, a expliqué les motivations à la base de la mise en place de ce Comité qui cadre avec la casquette de Conseil des Chargeurs dont est revêtu l'OGEFREM, qui est également défenseur des importateurs et des exportateurs. En effet, les opérateurs économiques congolais éprouvent d'énormes difficultés et sont confrontées, au quotidien, à plusieurs entraves dans le transport de leurs marchandises, plus particulièrement aux différents postes frontaliers pendant les processus de dédouanement des marchandises.

Ils font ainsi face à d'énormes défis et leurs activités sont ainsi mises à rude épreuve. La recette trouvée par l'OGEFREM à cet effet est donc la mise en place du Comité national de Facilitation qui est un cadre de concertation et d'échanges par excellence, réunissant tous les établissements, services publics, opérateurs économiques et autres intervenants sur la chaine logistique des transports.

Le Comité FAL va d'identifier les véritables problèmes qui neutralisent le déroulement du commerce, principalement la fluidité du transport du fret, et d'en proposer des pistes de solutions et ce, de manière concertée. A ce titre, il veillera principalement à la lutte permanente contre les barrières physiques, tarifaires et non tarifaires, pendant que l'OGEFREM garde un œil vigilant sur l'application du programme d'actions d'Almaty sur le transport de transit des pays en développement sans littoral.

Monsieur Patient SAYIBA TAMBWE affirme que le lancement et l'installation du Comité national de Facilitation marque un tournant majeur dans le domaine aussi bien de la facilitation du commerce que de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays.

Signalons enfin que les membres de ce Comité sont issus des organismes publics et privés, ci-après : - Présidence de la République - Primature - Ministère des Finances - Service d'Hygiène-Quarantaine - Ministère de l'Economie - Ministère du Commerce Extérieur - Ministère des Transports et Voies de Communication - ANEP - DGM - DGDA - OCC - SCTP - CVM - SONAS - OGEFREM - FEC - Comité Professionnel des Transporteurs Maritimes, Transitaires et Agents Maritimes - FEC/Secteur Importation - FEC/Secteur Exportation - Comité Professionnel des Transporteurs Routiers et Ferroviaires - Comité Professionnel des Transporteurs Aériens - Comité Professionnel des Transporteurs Fluviaux et Lacustres - Déclarants en Douane - COPEMECO - FENAPEC - Association Congolaise des Banques