Congo-Kinshasa: Cap sur un nouveau départ

billet

Dans quelques jours, la République démocratique du Congo aura un nouveau gouvernement dirigé par Sama Lukonde Kyenge. Cette nouvelle équipe gouvernementale naitra des cendres d'une coalition contre-nature Cash-Fcc. Il importe de constater que, les crises et obstacles à répétition expliquent en partie le vide et le surplace auxquels semblent condamnées les aspirations au développement de la République démocratique du Congo.

Au-délà du contexte exceptionnel et urgent de la naissance de l'Union Sacrée de la Nation, notons le caractère historique de la mission qui sera confiée aux hommes et aux femmes qui feront partie de ce gouvernement. Ces Warriors devront se munir d'armes appropriées pour combattre les antivaleurs qui ont cloué le Congo à la misère et au sous-développement depuis son accession à l'indépendance.

Par ailleurs, reconnaissons que les maux dont souffre ce pays proviennent des comportements, des habitudes et des attitudes même de ses propres fils et filles. Il s'est ainsi installé depuis des années des pratiques qui deviennent difficile à déboulonner. Autant la tâche de ce gouvernement parait herculéenne, autant elle constitue une occasion exceptionnelle de marquer la rupture avec le passé afin de mieux se projeter dans l'avenir.

Ce gouvernement devrait mettre l'accent sur l'identité historico-culturelle de notre cher pays en portant un regard nouveau sur nos ressources et nos potentialités. Nous espérons vivement que ce gouvernement mettra l'Etre au centre du développement en s'inspirant de la pensée d'Etienne Tshisekedi: "Le peuple d'abord". La force identitaire, fruit de l'histoire et de la culture devrait sonner tel un impératif pour le remodelage de l'Etre congolais avec pour objectif de rendre effectif le changement de mentalité.

Ainsi le gouvernement a l'ultime privilège de travailler dans la transparence et de proposer au Congolais une vision unique de la fierté nationale et du patriotisme tout stimulant la créativité locale. De manière concrète, il s'agit notamment de considérer par exemple les points suivants:

La valorisation effective de nos langues nationales en leur ouvrant grandement les portes des institutions de la République. Qu'il soit exigé des membres du gouvernement de s'adresser directement aux Congolais dans les langues nationales.

Procéder à une rationalisation réelle de notre système éducatif afin qu'il soit capable de répondre de manière effective et adéquate aux besoins du marché de l'emploi.

Faire la promotion des produits congolais en exigeant des membres du gouvernement d'être des modèles qui encouragent cette consommation locale. On pourrait demander aux ministres de faire confiance à la main d'œuvre locale pour des secteurs tels que l'habillement, les produits vivriers ou encore la décoration et l'ameublement.

Les domaines que nous venons d'énumérer constituent des sources certaines de création d'emplois. Le Congo ne peut sortir de sa désastreuse situation que si et seulement si les problèmes sont posés en des termes clairs et sans équivoque. Il est d'autant plus urgent de se remettre en question que malheureusement les erreurs du passé persistent. Ces mots du Professeur Mabika Kalanda dans La Remise en question: Base d'une décolonisation mentale (1965) pourraient très bien s'appliquer à la situation que traverse le Congo en ce XXI siècle: "Tableau sombre et tragique. Aboutissement logique d'un enchevêtrement de situations qui remontent d'assez loin".

L'enseignement des valeurs patriotiques, le respect du bien commun, l'amour propre ou encore le sens de l'histoire sont des préalables qui s'imposent en vue de voir jaillir une lueur d'espoir capable d'éclairer la route du développement dans le cadre de ce nouveau départ. C'est donc avec impatience que le Congolais attend de sortir de la léthargie qui a longtemps caractérisé ce beau pays.