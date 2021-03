Cote d'Ivoire: Décédé le 10 mars 2021 - Arrivée de la dépouille mortelle du 1er ministre Hamed Bakayoko et témoignage vidéo

Décédé le 10 mars 2021, en Allemagne, la dépouille mortelle du Premier ministre Hamed Bakayoko est arrivée, à Abidjan, ce samedi 13 mars à Abidjan. C'est au pavillon présidentielle de l'Aéroport international Félix Houphouët-Boigny dans une immense tristesse que le Président Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara et un parterre de personnalité ont accueilli le corps d'Hamed Bakayoko.

Lecture du Coran à l'aéroport pour le défunt et bénédiction des Imams. « Seigneur Allah, on aurait souhaité voir notre frère Hamed Bakayoko souriant descendre de l'avion guéri de la maladie (...) Hélas le Tout puissant en a décidé autrement », a confié un membre du Conseil supérieur des imams et des mosquées (Cosim). La ministre Kandia Camara dira : « Notre perdons un grand homme qui aimait aider les faibles. C'était mon producteur ».

De l'aéroport, le convoi funèbre a pris la direction d'Ivosep à Abidjan-Treichville. Des Ivoiriens sont sortis nombreux pour accueillir et acclamer le cortège. Prochaine étape, l'hommage de la nation le mercredi 17 mars 2021. « Émotion et recueillement, ce samedi, à l'arrivée, à Abidjan, de la dépouille mortelle de mon fils, le Premier Ministre Hamed Bakayoko, un grand serviteur de l'Etat, un modèle pour notre jeunesse et un collaborateur fidèle et loyal. Je réitère mes condoléances les plus attristées à son épouse Yolande, à ses enfants ainsi qu'à toute la famille Bakayoko. Que son âme repose en paix ! », écrit le Président Alassane Ouattara.