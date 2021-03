Madagascar: Projet Base Toliara - L'État sollicité à se prononcer

Les uns demandent la réouverture du projet d'extraction d'ilménite de Ranobe, les autres s'y opposent. L'État est invité à trancher dans les plus brefs délais.

URGENT. Une prise de position de l'État est réclamée à Toliara. Est-il pour ou contre le projet minier Base Toliara ? « S'il n'est pas pour, que l'État le fasse savoir pour ne pas décevoir les attentes des Tuléarois. S'il est plutôt en faveur de Base Toliara, qu'il active ou qu'il communique au moins sur l'avancement des dites révisions du contrat, parce que là, nous avons l'impression qu'il entretient trop le doute. Cela fait un an et quatre mois » s'exprime le sénateur Marcel Eongobelo, élu sous la couleur IRD pour la province de Toliara. Il dépeint un tableau sombre du sud de Madagascar alors que pour lui, si Madagascar veut réellement avancer vers le développement, les priorités devront considérer le sud avec ses richesses inexploitées.

« Il n'y a pas de travail à Toliara. Il n'y a pas de sociétés. Des diplômés rejoignent le business des cyclo-pousses car c'est de l'argent facile bien qu'il rapporte peu, car il n'y a pas d'autres choix. Alors que Base Toliara est déjà en place et peut offrir des milliers d'emplois » décrit-il la situation qui risque de s'envenimer vers une explosion sociale.

Aux explications du sénateur, le pillage d'il y a trois semaines s'apparente à la colère des milliers de jeunes sans emploi, et qui n'ont rien à se mettre sous la dent. « C'était déjà un signal. J'invite ceux qui s'opposent au projet minier à un débat télévisé pour expliquer à l'opinion, le pourquoi social et économique du projet ou les dites pertes encourues à sa mise en œuvre » déclare-t-il.

Environnement

Une invitation également lancée par le notable, Parfait Mana, ancien député et actuel conseiller municipal. « Ce débat évoquera des idées encore non connues officiellement. Une opportunité pour argumenter les questions environnementales, culturelles, politiques, sociales et économiques. Le débat permettra à l'opinion de peser le pour et le contre » réagit-il. « Les discours de ceux qui sont contre le projet », continue-t-il, « à l'exemple de deux ONG basés à l'extérieur, ne sont pas fondés par manque d'informations et de communication et deviennent un sabotage économique pour la région » poursuit-il. Pour le colonel Rehosy Fanampera, gendarme retraité, membre de la société civile et parmi les seuls qui ont osé affirmer depuis le départ, l'inutilité du projet, il y a d'autres manières de développer Toliara et la région Atsimo Andrefana. « Base Toliara n'a pas respecté les communautés de base, est passé outre les lois, et n'a pas considéré les cahiers de charges. » argumente-t-il. Cet opposant rappelle le problème de radioactivité et d'environnement qui n'a pas été bien expliqué par Base Toliara. « Je suis contre tout ce qui va à l'encontre des droits de l'homme. Il y a d'autres moyens que l'exploitation minière. Je propose l'aménagement hydroagricole à grande échelle de cette région. » finit-il.