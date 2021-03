Cote d'Ivoire: Diégonéfla - La Mutuelle de développement de Tiégba a un nouveau Président

Les ressortissants du village de Tiégba, à Abidjan, était en fête le samedi. Ils ont procédé à l'investiture du nouveau président de leur mutuelle.

La mutuelle fraternelle des ressortissants de Tiégba (Mufret) a un nouveau Président. Il s'agit de Kacou Gnango Patrice, enseignant de formation, présentement, directeur des ressources humaines au secrétariat d'Etat, auprès du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle.

Elu le 17 janvier 2021, il a été investi le samedi 13 mars, à Yopougon « Toits rouges ». La cérémonie qui a pris l'allure d'une fête grandiose, a enregistré la présence de plusieurs fils et filles du village et des villages voisins.

Le nouveau Président a saisi l'occasion pour décliner ses projets de développement. Lesquels portent sur plusieurs points. Notamment, l'organisation de la chefferie et de la notabilité, la promotion de la réconciliation des populations avec les institutions, la mise en place de coopératives de producteurs agricoles, la mise en place d'un comité de gestion des forêts, la mise en place de petites unités de transformation, la création d'un festival par trimestre, la réhabilitation de l'école et du centre de santé du village , la construction d'un château d'eau, le reprofilage des routes, l'embellissement du village par des planting d'arbres et de fleurs le long des rues.

Il a aussi exhorté les membres de la mutuelle à l'aider à réaliser ces projets en s'acquittant de leurs cotisations. « Pour réaliser ces objectifs, je sais pouvoir compter sur les membres du bureau exécutif et les conseillers dont je me suis entouré... Cela dit, malgré toute ma bonne volonté et celle de mes collaborateurs, si vous les membres de la mutuelle, ne venez pas aux réunions, si vous ne payez pas vos cotisations il sera difficile de réaliser ces projets. C'est pourquoi je vous exhorte à être assidus aux réunions et à payer vos cotisations », a-t-il insisté.

La mutuelle fraternelle des ressortissants de Tiégba, faut-il souligner, a été créée le 03 décembre 1994. Kacou Gnango Patrice en est le 4e Président. Il succède à ce poste, à Séréba Patrice.

Notons également que Tiégba est un village Gban (encore appelé Gagou). Il est situé dans la sous-préfecture de Diégonéfla, (département d'Oumé).