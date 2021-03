Togo: Le gouvernement recense les personnes à vacciner dès ce 15 Mars

C'est à compter de ce 15 Mars 2021 que commence la phase de dénombrement des personnes à vacciner prochainement.

Selon un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction dans la soirée de dimanche, « la première phase, marquée par un grand succès, sera suivie cette semaine du Grand Lomé dont le dénombrement des personnes commence le lundi 15 Mars 2021. Les personnes à dénombrer sont celles de 50 ans et plus, et celles de moins de 50 ans et porteuses de comorbidité (hypertension artérielle, diabète, cancer, infection au VIH/Sida, maladies rénales, maladies respiratoires chroniques) ».

Comptant sur la mobilisation et l'engagement de tous pour la réussite de cette campagne de vaccination contre la Covid-19, le gouvernement propose trois canaux à savoir, le dénombrement en ligne, avec le lien https://vaccination.togosafe ;gouv.tg/formulaire-denrolement-de-la-population/?type=POPULATION , le dénombrement dans 37 formations sanitaires publiques du Grand Lomé (de 07h30 à 12h et de 14h30 à 17h) et enfin, le dénombrement de porte-à-porte par des agents de santé communautaire au domicile des personnes incapables de s'inscrire ou de se rendre dans les formations sanitaires.