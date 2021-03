Togo: L'exécutif de Golfe 1 et ses collaborateurs ont affiné leur cohésion à Kpalimé

Partis du constat d'une cohésion déjà existante et qu'il faudra renforcer pour que la vision et objectifs 2021 fixés par le Conseil communal lors de sa session budgétaire de la nouvelle année prennent corps, l'exécutif de la Commune, le secrétariat général, les commissions permanentes, les organes de gestion des marchés publics, les directeurs, les chefs divisions et section des différents services communaux, du cabinet du Maire, de la trésorerie de la commune, étaient en atelier de trois (3) jours du 12 au 14 Mars 2021 à Kpalimé.

Des mots du Maire principal de cette commune, Joseph Koamy Gomado, il était question pour lui et ses collaborateurs au travers de cet atelier, « de permettre aux principaux acteurs impliqués dans la gestion de l'administration communale de s'approprier les actions à mener et définir les stratégies opérationnelles efficaces pour l'atteinte des objectifs prévus pour 2021 ». De cet atelier qui a vu la vision 2021 de la Commune se décliner en objectif global et spécifiques, le Maire Gomado dit s'attendre à des résultats concrets dans l'implémentation.

Entre autres éléments de cette vision 2021, le premier responsable de l'exécutif de la Commune de Golfe 1, a cité le travail en vue du rapprochement de tous les services nécessaires des administrés et la mobilisation des acteurs, la compréhension des attributions, la coordination des actions des agents, le partage avec tous les acteurs de l'administration de la commune, la notion de la cohésion et l'esprit d'équipe. Il n'oublie pas non plus les défis qui invitent à la prise des initiatives pour satisfaire la jeunesse, la santé, l'ouverture des annexes, la construction du siège de la Mairie...

Pour parvenir à ce renforcement de cohésion souhaitée, le facilitateur à cet atelier, Mensah Amlalo, a indiqué qu'il est question au terme des travaux de disposer d'un plan de travail annuel consolidé pour atteindre la vision fixée. « Six groupes thématiques ont fait l'objet de discussion entre les participants par rapport à la réorganisation des services de la Commune, par rapport au renforcement de capacité des agents, par rapport à la responsabilisation de chacun et la motivation pour une meilleure performance dans l'exécution des travaux », a-t-il confié.

Et de poursuivre qu' « il s'agit de montrer à chacun que c'est un travail d'équipe et que chacun doit jouer un rôle et que ce rôle doit compléter celui des autres et qu'on ne doit pas faire de l'hypocrisie pour bloquer le travail et chercher des pépins à l'autre. Si nous sommes dans une même équipe, nous savons que nous poursuivons le même objectif et que nous devons travailler ensemble pour atteindre cet objectif ».

Cette initiative de la Commune de Golfe 1 est bien justifiée dans la mesure où, « la décentralisation est effective au Togo depuis les élections locales du 30 juin 2019 et a été adoptée comme mode d'administration du territoire ». Et, qu'à « cet effet, les communes sont chargées d'assurer leur développement conformément à leurs domaines de compétence. Il revient donc à chaque commune de tout mettre en œuvre pour la conception, la programmation et l'exécution des différentes actions d'intérêt local dans les domaines économiques, social et culturel.

Cette mission dont l'exécutif communal est en charge avec l'appui du conseil municipal ne peut être bien remplie sans une bonne organisation, une bonne planification et une implémentation efficace des actions sur le terrain par les agents de l'Administration communale. Pour relever ce défi, Il s'avère nécessaire que les différents acteurs impliqués dans cette mission soient bien outillés et maîtrisent bien leurs cahiers de charges afin d'améliorer leurs performances. Il s'agira également de mettre en place une planification opérationnelle efficace et efficiente des actions prévues et un système approprié de suivi-évaluation interne et de reporting de ces dernières ».