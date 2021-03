Madagascar: Secteur foncier - Vers la mise en place de stratégies ciblées selon le genre

Les femmes sont peu présentes dans le secteur foncier. Selon la Direction générale des services Fonciers (DGSF) auprès du ministère de l'Aménagement du territoire et des travaux publics (MATP), les statistiques démontrent une nette disparité entre les deux sexes, généralement en défaveur des femmes.

« 15% seulement des titres fonciers sont inscrits au nom des femmes, contre 52% enregistrés au nom des hommes. En ce qui concerne les certificats, seulement 21% sont enregistrés au nom des femmes. Pour les parcelles déclarées appartenant aux couples, 82% sont certifiées au nom du mari, 12% au nom de la femme et 6% au nom du couple », a indiqué la DGSF. En effet, les documents cadres n'ont pas abordé de manière explicite une approche stratégique différenciée par sexe dans les olitiques de sécurisation foncière.

Concertation. Dans ce contexte, la DGSF et la Direction générale du fonds national foncier, dans le cadre de la coordination de la réforme foncière sous financement du ProPFR/GIZ, a initié une conférence-débat. Selon les organisateurs, l'objectif est de contribuer à la mise en place de stratégies ciblées dans les politiques de sécurisation foncière afin de procéder, d'une part, à la mise en cohérence des politiques gouvernementales dans la promotion du genre, notamment dans le secteur foncier et dans la capitalisation des expériences acquises dans les démarches de sécurisation foncière, pour corriger le clivage hommes-femmes dans l'accès et le contrôle du capital immobilier ; et d'autre part, l'identification des lignes directives, voire les axes d'intervention à prendre en compte dans la conception du nouveau Programme national foncier. Plusieurs présentations faites par des panélistes de haut niveau ont été au programme de cet événement, qui s'est déroulé à l'hôtel Centell Antanimena, le 8 mars dernier, avec la participation de représentants de ministères, de praticiens et acteurs du foncier, des représentants des partenaires d'exécution, des partenaires techniques et financiers et des Organisations de la société civile.