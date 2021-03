Madagascar: Une opposition diversifiée

Ce n'est plus seulement le mouvement "miara-manonja" qui occupe le terrain médiatique et qui essaie de se singulariser sur le plan politique. Il y a maintenant une pluralité d'opinions qui enrichit le débat. D'autres entités politiques sont montées au créneau pour s'immiscer dans le face-à-face actuel. Le HVM, l'UNDD et le RPSD Vaovao ont montré qu'ils sont, eux-aussi, des acteurs politiques qu'il ne faut pas négliger. Le pouvoir ne peut plus circonscrire la scène politique à une confrontation Andry Rajoelina - Marc Ravalomanana.

Vendredi dernier, l'UNDD a montré qu'il renaissait de ses cendres et comptait être une force de proposition qu'il ne fallait pas négliger. Les nouveaux membres du bureau politique ont affirmé vouloir tracer une voie médiane et ont insisté sur l'adoption d'un mode de gouvernance équitable et équilibrée. Le RPSD Vaovao de Voninahitsy Jean Eugène a interpellé le président de la République qui, dit-il, n'a pas répondu à sa demande d'audience. Il a ,a priori, condamné le recours à un coup d'Etat, mais il ne l'a pas non plus écarté, car il pouvait être un ultime recours.

Le HVM qui ne cache pas son positionnement sur l'échiquier politique a confirmé son statut d'opposant. Rivo Rakotovao, coordonnateur général du parti, l'a réaffirmé avec force sur le plateau de Real TV. L'émission de télévision signait la rentrée du parti créé par Hery Rajaonarimampianina. Ce fut l'occasion pour l'ancien président du sénat de faire un survol de l'action du gouvernement auquel il avait participé. Il en a profité pour parler du bilan positif du prédécesseur d'Andry Rajoelina. Il l'a fait sans jamais attaquer le pouvoir actuel, mais il a rétabli certaines vérités. Les réponses ont été faites calmement, sans passion et elles ont, grâce à cela, eu une certaine force. Le régime sait maintenant à quoi s'en tenir. Il n'y a pas qu'une opposition, il y en a plusieurs.