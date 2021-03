Madagascar: Leadership et commerce - Fanja Razakaboana brille au niveau international

Fanja Razakaboana, la présidente nationale du Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM).

Les femmes ne sont pas assez présentes là où elles peuvent être moteur et avoir un impact sur le développement. Cependant, des actions sont menées par des femmes leaders pour transformer ce paysage.

Quelques femmes leaders de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique sont présentées en vedette dans l'édition spéciale de la lettre d'information du Programme de partenariats commerciaux du Royaume-Uni (UKTP). Parmi celles-ci figure Fanja Razakaboana, la présidente nationale du Groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar (GFEM).

À noter que le programme UKTP œuvre pour donner aux femmes entrepreneurs les moyens de parvenir à une plus grande égalité économique et de meilleurs résultats commerciaux grâce à des outils d'analyse commerciale plus inclusifs, des opportunités d'exportation et des mécanismes de soutien aux entreprises dans 9 projets de promotion des exportations, sur les trois continents. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, l'UKTP a publié une édition spéciale pour mettre en évidence des travaux exceptionnels réalisés par des femmes pour promouvoir l'égalité des sexes et soutenir les femmes dans le commerce international. Le thème adopté pour cette année s'intitule « Leadership féminin : parvenir à un avenir égal, dans le contexte de Covid-19 ».

Performante. En effet, la Malgache Fanja Razakaboana a affiché de grandes réalisations dans ce cadre. Le Programme UKTP la décrit comme « Une femme occupée. Elle n'est pas seulement la directrice générale de multiples intérêts commerciaux, elle est la fondatrice et présidente nationale du GFEM - une fédération de 13 associations régionales de femmes entrepreneurs. Avec plus de 220 membres, le GFEM ouvre la voie aux entreprises appartenant à des femmes à Madagascar dans tous les secteurs de l'économie. En 2019, GFEM a été sélectionnée pour s'associer au programme UKTP afin d'améliorer les opportunités d'exportation pour les femmes travaillant dans l'industrie du textile et de l'habillement. Pendant la pandémie, Fanja a promu et intégré le concept de numérisation.

Elle a vivement encouragé les membres du GFEM à participer aux nombreuses sessions virtuelles organisées par l'UKTP sur des sujets tels que la gestion de la relation client; outils d'intelligence économique; et travailler avec des conseillers en vente à l'étranger. Grâce au leadership de femmes comme Fanja et ses collègues, le programme UKTP à Madagascar a organisé neuf sessions de formation pour plus de 110 femmes entrepreneurs et aidé des entreprises appartenant à des femmes à se préparer à des foires commerciales internationales ». Bref, cette nomination de Fanja Razakaboana - parmi les quelques femmes leaders sélectionnées sur trois continents par l'UKTP - est un très bon signe pour Madagascar qui ambitionne actuellement d'atteindre un essor économique dans un contexte difficile.