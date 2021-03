Madagascar: Édition - Un nouveau dictionnaire sur Madagascar publié chez Edisiona Ambozontany

Le dictionnaire sur Madagascar de l'Edisiona Ambozontany a été présenté à Analamahitsy par ses auteurs. (photo : Tiaray)

Le jeudi 11 mars 2021, la maison d'édition Edisiona Ambozontany a présenté officiellement son dictionnaire historique et géographique de Madagascar. Un ouvrage signé Giustino Béthaz et Giovanni Ferrero, publié avec la participation de l'Unesco, de la Bibliothèque nationale malgache et de l'association des éditeurs de Madagascar. La préparation de ce dictionnaire a pris 10 ans selon les explications de Rabenirina Joseph de la maison d'édition.

Plusieurs enquêtes auraient été nécessaires dans l'élaboration du contenu de cet ouvrage qui renferme l'histoire, la géographie, la culture, le patrimoine et les religions de Madagascar. Le précédent dictionnaire écrit par Rajemisa Raolison et publié en 1960 a été également d'une grande aide selon Edisiona Ambozontany. À noter que le livre est écrit en français dans le but de faire connaître la Grande île et ses 22 régions au niveau international. Depuis la semaine dernière, ce livre est disponible dans les nombreuses librairies du pays.